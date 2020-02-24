交給專業的來！新冠肺炎如何擋 追蹤十大網紅醫師

通通交給專業的！

全球現在都籠罩在新冠肺炎（COVID-19）的恐懼之中，不論是買不到口罩的無奈，或是看著確診人數不斷上升，不信任的敏感氛圍讓人人都不禁自保，減少交談、降低封閉空間的相處，就怕傳染者在身邊，然而自己可以自保，專業的防疫、病毒知識還是要交給專業的來！

專業醫生何其多，許多人都有自己內心信賴而追蹤的「神人」，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出社群平台上，台灣10大專業醫生，你信任的人上榜了嗎？

10：黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師

「奶爸醫師」顧名思義在育兒上頗有一套，面對傳染病當然也不能馬虎，因為小朋友的抵抗力本來就較差，因此他除了守護自己的2寶外，也多強調父母該如何針對育兒防疫，像是簡易酒精消毒，或是為擔憂的爸媽們破除謠言，是不少家庭信賴的醫生。

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9：柚子醫師的育兒診療室 - dr.陳木榮醫師

為所有醫護人員感到不捨...「柚子醫師」陳木榮5日因為寫下一篇【一雙天使的手】而受到關注，他懂醫護人員的辛勞和努力，卻因為肺炎被視為高感染群體，而受到歧視和排斥，此外，他也擔憂新冠肺炎最終導致害怕醫療崩壞、人性被抹滅等問題，點出台灣應該要做好最壞打算。

8：台北聯合胸腔內科醫師蘇一峰

近來頻頻在電視節目上看到的蘇一峰醫師，從過年前新冠肺炎悄悄開始時，他便已積極關注，除了以專業醫學角度觀察此波疫情恐怕比SARS更嚴重，更依據研究報告指出全球有5種人：日本東京、中國南方漢人、越南胡志明人、中國北京、中國雲南傣族人最容易受到感染而受到高度關注。

7：蘇怡寧醫師愛碎念

平時就針對醫療時事多有看法的蘇怡寧醫師，面對一連串的口罩出口紛爭、防疫政策，他也親上火線點出錯誤，不僅槓上網友大罵「良心被狗吃」，也酸政治人物大喊「進口就好」根本沒有幫助，此外，他也透露台商撤僑事件的確讓人很憂心，因為一旦爆發社區感染，台灣醫療會承受不起，再再顯現他的醫學專業。

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6：麻的法課 - 邱豑慶醫師

麻醉科專業的邱豑慶醫師同樣時常在臉書針砭醫療時事，此次新冠肺炎疫情蔓延，像是口罩不足、台商撤僑事件等問題，他怒批台商徐正文一邊說滯留中國的台灣人迫切需要撤僑包機，一邊把名單換成中國人，還跟著優先領口罩的舉止太不該。而身為奶爸的他，提醒父母防疫必須確實，別忽略消毒、清洗雙手的重要性。

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5：前台大感染科醫師林氏璧

前台大感染科醫師、現為日本旅遊達人的林氏璧雖然已經沒從事醫科，但面對全球動員抗肺炎，他仍靠著專業在過年前早已整理懶人包提醒民眾傳染、防疫重點，不過歷經過SARS、H1N1時期，他大膽預測新冠肺炎4大走向，更透露死亡率被高估，引起不小的討論。

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4：敏盛醫院研究副院長江坤俊

「健康的人不需要一直帶著口罩」，江坤俊從新冠肺炎發展開始後，時常在節目上教大家如何使用口罩、防疫，生活中消毒、洗手是必須，生病的人也不要亂跑，在節目上展現醫學專業，而經歷過SARS疫情的他樂觀看待醫療的進步，死亡率和防疫率都能被大大改善。

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3：Icu醫生陳志金

善於觀察生活大小事的ICU權威醫師陳志金，在新冠肺炎傳染事件爆發後，他除了緊跟疫情動態，也看到防疫人員不眠不休的辛勞，不僅感心大讚衛福部長陳時中和相關醫護員，也在一片負面、低壓的社會氛圍中點出防疫帶來的正面意義等，溫暖許多人。

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2：黃瑽寧醫師健康講堂

婆媽無人不知、親子育兒醫學專家黃瑽寧除了教養孩子外，在疫情的發生後也時常提醒家長該注意、必須謹慎的「育兒防疫」方法，而身為專業醫師，他用淺顯易懂的方式整理懶人包讓網友看懂新型冠狀病毒，點出它就像是「大家都沒有抗體的普通感冒病毒」，只是要更慎重防疫，因此不要過於慌亂害怕新冠肺炎的發生。

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1：蒼藍鴿的醫學天地-吳其穎

時常看YouTube的人都知道，在醫學知識方面有「蒼藍鴿」這人物存在，其實從新冠肺炎發展至今，他已在頻道上分享多個知識，透過影片讓更多人了解新冠肺炎的傳染性和疫情，像是病毒容易從眼睛進入，避免用手揉眼睛、免疫力越高真的越能抗疫情嗎以及官方數據可信度等，各種揭密真相和疫情發展等時事話題，都有不少人追看。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年02月22日，共兩個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『探討新冠肺炎的醫師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。