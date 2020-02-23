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新冠肺炎確診者活動史不公開 原因與傳染途徑有關

中央社 / 台北23日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左三）在中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥（左起）、執行官周志浩與陸委會法政處處長蔡志儒等人陪同下舉行記者會。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左三）在中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥（左起）、執行官周志浩與陸委會法政處處長蔡志儒等人陪同下舉行記者會。本報資料照片

新冠肺炎確診者的所在地、活動史是否公開引起爭議。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥今天說，新冠肺炎感染以長時間、近距離接觸，不像麻疹是空氣傳播，公布活動史無助防疫。

台灣第24例新冠肺炎病例是北部一名60多歲女性，根據疫情調查，她已長達2年沒出國，感染途徑還在追。

台北市長柯文哲21日表示，中央疫情指揮中心只說明個案在北部，卻沒公布到底是在哪個縣市，讓大台北生活圈人人自危，應更公開透明，避免造成恐慌。但指揮中心指揮官陳時中認為，公開個案所在地意義不大。

有些民眾也質疑，麻疹確診個案都會詳細公布活動史，但新冠肺炎個案沒有公開。

莊人祥上午接受聯訪表示，傳染病因傳染途徑不同，疫調公布的內容也會有差異。如麻疹，是空氣傳播傳染病，發疹前4天就有傳染力，可能只要經過同一個空間就可能染病，因此對麻疹確診者的活動史會高規格說明。

又或者登革熱，莊人祥說，南部盛行的蚊媒傳染病，可能在家戶內傳播，需要公布確診個案所在地的鄰里位置，也方便防治。但是，新冠肺炎是飛沫與接觸傳播，可傳染期間約在發病前後，但傳染方式是長時間、近距離接觸，目前的做法就是了解個案活動史、接觸者，並要求他們居家隔離。

莊人祥說，新冠肺炎的傳染主要是人的移動，公布短暫的活動史沒有意義。除非無法掌握相關接觸者，如確診台商到金巴黎舞廳，難以掌握特定人士去過；或鑽石公主號乘客曾到基隆、台北遊玩，也因難以掌握接觸者，才會公布活動史，要求民眾注意、自主健康管理。

至於有民眾在網路上公布各縣市確診新冠肺炎個案；莊人祥說，過去相關傳染病統計系統都有公布到鄉鎮的資料，但因新冠肺炎相對特殊，暫時把城市、鄉鎮資料鎖住。

莊人祥說，面對新冠肺炎，政府以透明、開放心態防疫，但因民眾面對新的傳染病，可能對確診病患有一些不公平的對待，才需要隱私保護。

新冠肺炎 COVID-19

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