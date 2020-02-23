堅持派機 蔡總統：續採橫濱模式撤離疫區

滯留在鑽石公主號多日的十九位國人前天搭乘華航專機返抵國門，蔡英文總統昨天透過臉書表示，有了這次「橫濱模式」經驗，後續不管是滯留在武漢或是其他疫區的國人，政府都會堅守嚴謹程序，盡力協商，確保國人權益與國內防疫能周全。

蔡總統還說，「透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是我們的最高指導原則」，「這也說明我們堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣 。」

日本台灣交流協會代表泉裕泰昨晚也透過臉書，感謝蔡總統對日本病患、家屬的溫馨慰問，以及後續在防疫及醫療工作上對日台合作的深厚期待，「疫情沒有國境，我們衷心敬佩此次台灣防疫模式」，「希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

滯武漢血友病少年 告急

【記者林宸誼／綜合報導】湖北返台第二架包機遲遲沒有下文，人民日報海外版廿二日刊登文章，認為民進黨一再製造藉口，乃至不惜編造謊言，繼續以冷血之態阻擋滯鄂台胞的回鄉之路。

昨晚大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會反映滯留武漢一台胞的危急情況，這名十四歲的宇姓少年（領有台灣身心障礙證明，障礙等級為極重度），患有血友病，必須每周打一劑雙特異性單株抗體藥物（以下簡稱針劑），以預防出血維持生命。

但針劑屬台灣新藥、大陸沒有，台灣健保規定病患每次只能拿兩劑針劑。馬女士赴陸時帶兩支，後又托人並在海基會，與荊門、鄭州台辦及台協協助下送來兩支，現已用完，廿八日孩子進入待藥危險期。台灣鄉親期望促成母子早日回台。