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防疫！ 交長：公共場所換感應水龍頭

聯合報 / 記者曹悅華翁浩然／台北報導
防疫大作戰，手部清潔也是重要課題。 圖／聯合報系資料照片
防疫大作戰，手部清潔也是重要課題。 圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎疫情，交通部長林佳龍昨宣布，將在交通部管轄的車站、機場、國家風景區等公共場所，推動全面改裝感應式的水龍頭，減少手的接觸以免遭病毒感染。

北市環保局管理的八十一座公廁預計三月底前，也將全數換成感應式水龍頭，目前仍有六十六座待換。環保局明也將發文北市七千多座公廁的主管機關，盤點感應式水龍頭數量，列入評鑑加分項目，鼓勵汰換。

觀光局長周永暉說，已收到部長指示，目前正在盤點遊客中心跟國家風景區的裝設狀況，不過因為很多景區已是感應式水龍頭，實際有多少數量要裝設還要清點。不過，他說，無障礙設施不見得適用感應式水龍頭，這部分個案處理。

觀光局副局長張錫聰補充，感應式水龍頭不用手碰，可減少接觸和傳染機會，目前風景區和遊客中心公廁，部分已有感應式水龍頭，沒有的近期會請各國家風景區檢視和落實，沒有的話就會改成感應式水龍頭。

台鐵表示，為了節能，水量改成霧狀，現在要改為正常出水；現行有些車站都有感應式水龍頭，未來將配合政策辦理，將盡速盤點、找經費推動。高鐵則說，目前全線車站已是感應式水龍頭。

民航局表示，松山、台北、金門、嘉義等機場都已改為感應式水龍頭，其他陸續改善中，預計近期就會完成，為因應停電需求，仍會保留一到二組手動手龍頭。

新冠肺炎 COVID-19 民航局 疫情 周永暉 林佳龍 機場

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