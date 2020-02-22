公開個案資訊 詹長權：未來可以但現在意義不大

中央社 / 台北22日電
台大公衛學院院長詹長權。圖／聯合報系資料照片
台大公衛學院院長詹長權。圖／聯合報系資料照片

北部一名婦女確診武漢肺炎，所在縣市是否應公開引發討論。台大公衛學院院長詹長權今天說，資訊公布程度由主管機關拿捏，未來應可公布，但現在公布意義不大，會讓防疫更困難。

台灣第24例武漢肺炎病例是北部一名60多歲女性，根據疫情調查，她已長達2年沒出國，感染途徑成疑。台北市長柯文哲昨天（21日）表示，中央疫情指揮中心只說明個案在北部，卻沒公布到底是在那個縣市，讓大台北生活圈人人自危，應更公開透明，避免造成恐慌。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天在記者會上回應，指公開個案所在地「意義不大」，該名個案1月29日到急診、隔天就住院了，前面在外活動期間都屬於潛伏期以外。

台灣公共衛生學會今天在台北舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，個案資訊公開也成為討論焦點。台大公衛學院院長詹長權表示，衛生單位進行疫情調查，應追求正確、即時和透明，讓社會大眾對政府有足夠的互信，就不會恐慌。

不過究竟資訊要公布到什麼程度，詹長權認為每個社會不一樣，主管機關需要拿捏。新加坡、香港是公布到相當程度，甚至標示出個案所住區域，但台灣社會畢竟還是有所不同。

詹長權認為拿捏的關鍵，在於公布這些資訊時有無多餘的效果，究竟是能提高社會的警覺，還是增加恐慌。他說，台灣現在很多人都戴著口罩到處走了，可見大家都一致認為全台灣很危險，這時再告訴人們某一個地方好像很危險，似乎意義不大，反而會讓防疫更為困難。

不過，詹長權認為，相關資訊就算現階段不公布，過了一段時間後應可考慮公布，因為事情都已過去、抗體都已產生了，更公開透明一點會更好。

台灣公衛學會理事長陳保中表示，任何公共衛生的方法和政策，都要考慮全民是否能接受，要如何在資訊公開時兼顧保護隱私，其中拿捏也要看社會的接受度。

陳保中相信，指揮中心在拿捏公布個案資訊時，主要考量這些資訊是可提高防疫的警覺性，還是增加恐慌。台灣民眾的健康知能，落差還是不小，政府會有所顧慮，這也是行政單位要做的抉擇。

新冠肺炎 COVID-19

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