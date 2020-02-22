鑽石公主號旅客一採全陰性 二採結果23日出爐
中央流行疫情指揮中心今天宣布，鑽石公主號包機的19名台灣旅客第一次採檢結果全數為陰性，今晚11時30分將進行二次採檢，明天下午出爐，若確定陰性將送至檢疫所隔離14天。
接回鑽石公主號旅客的華航班機昨天晚間飛抵桃園機場，19名旅客下機後分別送往醫院住院篩檢，並入住負壓隔離病房，目前也都沒出現症狀。
中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今天接受記者訪問時表示，19名旅客預計昨天晚間10時40分離開機場，晚間11時30分抵達醫院後立即採檢，檢體自3家醫院送到實驗室，上午8時進行檢驗，檢驗結果下午1時出爐，全數為陰性。
莊人祥指出，由於兩次採檢必須間隔24小時，今晚11時30分將進行二次採檢，檢驗結果預計明天下午出爐，若全數陰性將送至檢疫所隔離14天，相關細節仍在安排當中。
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