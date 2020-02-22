鑽石公主號旅客一採全陰性 二採結果23日出爐

傳出上百位乘客確診新冠肺炎（COVID-19）的鑽石公主號，接回滯日台人的包機於昨（21）日順利抵台。機上19名國人在昨晚順利入住負壓隔離病房，目前沒出現任何症狀，採檢工作亦持續進行中。醫福會執行長王必勝昨也在臉書上發文表示，「由於事前台日雙方訊息清楚正確，指揮中心規劃得宜」，讓鑽石公主號上的國人抵台不到2小時後就完成入住，衛福部部長陳時中「一直待到看著最後一位進入病房才離開」，讓他十分感動。

2020-02-22 16:43