快訊

韓國男子身亡被驗出新冠病毒 可能是第三起死亡個案

閨密心疼劉真想探病 想起這件事立刻打消念頭

民眾居家隔離惡言相向 防疫人員擦乾淚再上工

中央社 / 彰化22日電

彰化有5例武漢肺炎確診病例，需居家隔離有32人，居家檢疫600多人；衛生局人員除打電話關心、幫忙張羅三餐，也要忍受民眾惡言相向，有人因此落淚，但擦乾淚還是得完成工作。

武漢肺炎確診病例不斷增加，在26名確診病例中，彰化縣就有5名，因此需要居家隔離的民眾就有32人，加上從中港澳回來需要居家檢疫的民眾也多達600到700人；居家隔離的民眾由彰化縣衛生局的疾病管制科人員1天打2次電話關心，至於需要居家檢疫的民眾則由里長和村里幹事負責，衛生局人員1天也會打1次電話關心。

彰化縣衛生局疾病管制科長王曉琪說，自從傳出武漢肺炎確診病例以來，農曆春節假期時，她和同事們就開始上班，「不知休假為何物」，人人電話不離手，每天打電話關心居家隔離者身體狀況，詢問有無需要協助的地方，如果有人沒接電話，衛生局人員就會跟員警一起前往民眾住處查勤。

王曉琪表示，有些被隔離的民眾能夠體諒他們，但也有很多民眾覺得天天被問身體健康情形很煩，還有人每天打電話進來罵，質疑為什麼檢驗報告還不出來、害得要被隔離，同仁被罵到落淚，但還是要把工作做好。

王曉琪說，幸好同事們都會相互加油打氣，把淚擦乾後還是要完成工作，她也會鼓勵大家以做好事的心情，將防止疫情擴散列為首要工作，也希望被隔離的民眾能以同理心相互體諒，一起合作守護眾人的健康，將武漢肺炎造成的影響降到最低，不讓防疫出現破口。

此外，彰化縣還有600到700人需要居家檢疫；負責居家檢疫的彰化縣衛生局保健科長姚玉津說，居家檢疫者不能離開住所，一開始他們遇到的問題是，很多人都填上自己的戶籍地而非居住地，讓防疫人員撲空，而接受居家檢疫的民眾雖由里長或里幹事打電話關心狀況，但衛生局1天也會打1次電話。

「有的民眾覺得我們很煩，也有獨居者三餐需要我們幫忙張羅」，姚玉津解釋，居家檢疫的人數比較多，有的民眾與家人同住，他們都會提醒能夠自己在單獨的房間生活最好，以及若身體有狀況要馬上回報，遇到部分民眾抱怨，他們也只能好言相勸。

姚玉津說，有的民眾獨居，因居家檢疫不能外出，三餐出現問題，他們也要幫忙張羅，像是請社區幫忙供餐，或是請人幫忙買食物；有時也要扮演「張老師」，安撫那些憂心疫情或是因無法外出而心煩意亂的民眾，事情雖然很雜，但她和同事們都希望民眾能體諒，防疫優先，只能以一時的不方便換取大家的健康。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日本千葉國中女教師染武漢肺炎 學校停課2天

通訊醫療助居家檢疫者 桃園將增開中醫、精神科看診

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎防疫 侯友宜呼籲防範醫院內感染

相關新聞

陳時中稱第24例新冠肺炎確診資訊地方掌握 柯文哲駁：我就不知道

針對新冠肺炎第24例確診個案的資訊狀況，衛福部長陳時中昨在立院表示，公布不會比較安心，且相關資訊地方政府都有掌握，「不會...

影／批中央隱匿「北部女」柯酸台灣中國同一個醬缸泡的

台灣第24例新冠肺炎(COVID-19)確診，病例「北部女」到底在哪？北北基民眾人心惶惶，台北市長柯文哲多次要求中央公布...

影／鑽石公主包機旅客一採全陰 二採今晚十一時半進行

鑽石公主號郵輪上的我國旅客，昨晚搭乘華航撤僑包機平安降落桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，旅客下機後，由1...

緊盯鑽石公主號包機過程 陳時中「最後一人入住才離開」

傳出上百位乘客確診新冠肺炎（COVID-19）的鑽石公主號，接回滯日台人的包機於昨（21）日順利抵台。機上19名國人在昨晚順利入住負壓隔離病房，目前沒出現任何症狀，採檢工作亦持續進行中。醫福會執行長王必勝昨也在臉書上發文表示，「由於事前台日雙方訊息清楚正確，指揮中心規劃得宜」，讓鑽石公主號上的國人抵台不到2小時後就完成入住，衛福部部長陳時中「一直待到看著最後一位進入病房才離開」，讓他十分感動。

政府要硬起來！台灣防疫下一步？葉金川一個支持與一個呼籲

大家都在問，台灣真的進入「新冠肺炎」社區傳播階段？第24例難道是台灣D-day的第一天？中華捐血運動協會理事長、前衛生署署長葉金川接受《遠見》專訪，對於台灣被美國認定社區傳播一事相當不以為然，直言中央要硬起來向美國爭取除名，更呼籲政府重視第一線醫護人員。

影／鑽石公主號國人返台 總統府：陸拒我方武漢包機

日本鑽石公主號上的國人21日晚間搭乘華航包機順利返台，好消息是這19名旅客也沒有出現發燒或身體不適的現象，總統蔡英文今發...

中部白牌車司機家庭群聚事件 疫情外擴風險暫告解除

我國新冠肺炎（COVID-19）第19例確診病例、白牌車司機的家庭群聚感染事件，疫情外擴風險暫告解除。中央流行疫情指揮中...

記者會頻咳嗽民眾憂 陳時中：生活作息都不正常

「鋼鐵指揮官」陳時中，從新冠肺炎疫情爆發後，幾乎每場記者會，皆會親自上陣說明，不少網友發現鋼鐵指揮官不僅日漸消瘦，且常在...

台北血庫三血型爆急缺 日韓返國者即起暫緩捐血28天

我國血庫受新冠肺炎重創，雖血量緩慢回升，但連三周末全台血庫都短缺，據血液基金會統計，全台血液只能再撐五天，尤其台北最缺只...

影／柯文哲籲個案所在地公開透明 現在並不知個案資訊

台灣民眾黨主席柯文哲今天出席台灣民眾黨國家治理學院，在受訪時被問到衛福部長陳時中說地方已經掌握個案所在地資訊， 柯文哲表...

蔡總統談「橫濱模式」 說明政府堅持自己派機撤離之因

滯留鑽石公主號郵輪多日的19名我國旅客，終於在昨天搭乘包機返國。蔡英文總統稍早透過臉書表示，「歡迎你們回家」。蔡總統說，...

第24例感染源頭？陳時中：疫調如辦案需要時間

我國第24例新冠肺炎（COVID-19）確診病例兩年內未曾出國，卻遭感染且合併重症，各界高度關注是否找得到感染源頭；中央流行疫情指揮中心表示，「要給疫調團隊一點時間」，目前針對這名病例擴大匡列接觸者至465人，值得高興的是，最高風險的醫護人員全數檢出為陰性。

熱門新聞

全球疫情地圖／南韓全國淪陷！「最後淨土」蔚山市確診1例新冠肺炎

可惡！南投吳姓男子居家檢疫兩度落跑 還想環島趴趴走

感染源浙江台商父call in喊冤 陳時中：反害兒被標籤化

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

南韓又增142例新冠肺炎確診病例 增至346例

日韓新冠肺炎疫情僅次中港澳 旅遊疫情升高至第二級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。