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才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

政府要硬起來！台灣防疫下一步？葉金川一個支持與一個呼籲

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／中華捐血運動協會理事長、前衛生署署長葉金川。賴永祥攝
圖／中華捐血運動協會理事長、前衛生署署長葉金川。賴永祥攝

大家都在問，台灣真的進入「新冠肺炎」社區傳播階段？第24例難道是台灣D-day的第一天？中華捐血運動協會理事長、前衛生署署長葉金川接受《遠見》專訪，對於台灣被美國認定社區傳播一事相當不以為然，直言中央要硬起來向美國爭取除名，更呼籲政府重視第一線醫護人員。

衛福部要去解決、中央要趕快去溝通，否則這對台灣很不公平。」葉金川扳起臉孔為政府抱屈，對《遠見》記者娓娓分析每一位確診病例不同的感染途徑，就為了證明美國是錯的。

2月19日晚間10點，中央流行疫情指揮中心罕見未召開記者會，僅發布書面新聞稿證實，國內新增第24例確診個案。這名60餘歲婦人兩年內未曾出國，尚未找到感染源的情況下，美國疾病管制暨預防中心（CDC）即認定，台灣進入了「社區傳播（community spread）」階段。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中吞不下這口氣，隔日召開記者會向外界說明。美國認定「社區傳播」的標準來自第19例個案，也就是60餘歲已過世的白牌計程車司機，但陳時中強調，「該例感染源已找到，將提供相關科學證明，盼美方在社區傳播名單中把台灣除名。」

構成社區傳播的定義必須滿足四個條件，包括「確定病例無法找出感染來源」「本地感染的個案數遠超過境外感染的個案數」「已出現持續性、連續性的一個傳播鏈」「廣泛地發生群聚事件」。陳時中在20日記者會上便擊破第一個必要條件，主要原因是第19例感染源鎖定一位元月22日自浙江返來的台商。

圖／新冠肺炎台灣確診病例關係圖。陳心慈製
圖／新冠肺炎台灣確診病例關係圖。陳心慈製

葉金川認為，該名確診老翁雖感染給家中四名親人，但從就醫期間一直至現在，都未傳出醫師或其他被感染的案例，也意味該例疫情有獲得控制。

「攤開所有確診案例，除了第19例及第24例引起家族感染，第5例與第10例因台商返國感染另一半，其餘14例全是境外移入。」說到這裡，葉金川反問記者，「那你覺得台灣跟日本有一樣嗎？跟南韓大邱一樣嗎？」

葉金川強調，台灣目前的疫情算是維持在可控制範圍，怎麼會與疫情出現惡化的日本及南韓並列一起，「一定要爭取美國為我們除名」，並期許「我們也要努力維持10天、14天、甚至時間更長，不再爆出新增確診病例。」

因應新冠肺炎疫情持續擴散，中央持續端出防疫政策。經濟部21日上午宣布，全台口罩產線擴產後，三月份有望日產千萬片；台酒同一天也表示，防疫酒精將從旗下門市及健保藥局供貨，擴展至四大超商。所有防疫政策出台，都為了防止「搶罩潮」再次出現，搶在疫情升溫時，安定民心。

全台民眾在這波疫情中，生活習慣史無前例大改善，經常洗手、酒精消毒、前往人多且密閉場合習慣性配戴口罩，葉金川提醒，「養成良好的生活習慣是好事，疫情就交給醫護人員為全民守護吧。」

醫界嚴陣戒備！隔離場所、醫護數量比病床問題更重要

時間拉回2003年4月24日，全台籠罩在SARS陰影下，和平醫院無預警宣布封院，讓國人、醫護人員一片錯愕，葉金川突然現身院內，一句話「大小事都可以找我，」便讓現場的醫護人員重新點燃希望。

正當全台齊心對抗新冠肺炎之際，葉金川心中最放不下的，依舊是第一線醫護人員，「第一線防疫絕對要做好鎖好，醫護人員最應該防範隱藏性、未誠實告知旅遊史的患者。」

葉金川對於中央有一個「鼓勵」和一個「呼籲」，前者瞄準未誠實告知旅遊史、隱匿病情者，鼓勵政府祭出重金罰鍰，以保障第一線醫護人員的安全；後者則提醒政府，確保全台醫療人員數量和資源充足，千萬別再被疫情擊垮。

由於日前傳出國內病房不足，恐將難以因應疫情需求，引發民眾憂慮，衛福部醫事司長石崇良解釋，全台共有1100床負壓隔離病床，已規劃分階段病人分流方案，所有疑似病例就地醫療、一律收治負壓隔離病房，兩次採檢排除陽性，才能轉出。

「病房不是觀察場所，不應該給正常人住，」葉金川直指，病房並非這波防疫的真正問題，「負壓隔離病床不夠就用隔離病床，這樣的調整並不會造成空氣及氣溶膠傳播，」葉金川認為，真正不夠的恐怕是「隔離場所」。

此外，葉金川認為，「讓所有開業的醫生來共同面對疫情是不明智之舉，並非每位醫護、醫院或診所都有足夠的相關專業知識與醫護設備。」葉金川指出，中央可以在全台各地挑選百家醫學中心或區域醫院，並在院外設置發燒、肺炎、咳嗽等疑似症狀的篩檢站，讓所有疑似患者集中在特定地點，再交由一群專業醫護人員進行檢查。

至於經費問題，葉金川建議可由中央編列預算補助，唯有如此才能讓所有醫護做足最完整的防護，讓專業醫護在第一線為檢疫做出明確判斷。

（文 / 江星翰 攝影 / 池孟諭、賴永祥 本文出自2020.2.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠肺炎 COVID-19 葉金川 衛福部 陳時中

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