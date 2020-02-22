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緊盯鑽石公主號包機過程 陳時中「最後一人入住才離開」

聯合新聞網 / 綜合報導
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陳時中緊盯隔離病房的背影，感動眾人。圖/Facebook

傳出上百位乘客確診新冠肺炎COVID-19）的鑽石公主號，接回滯日台人的包機於昨（21）日順利抵台。機上19名國人在昨晚順利入住負壓隔離病房，目前沒有人出現感染症狀，採檢工作亦持續進行中。醫福會執行長王必勝昨也在臉書上發文表示，「由於事前台日雙方訊息清楚正確，指揮中心規劃得宜」，讓鑽石公主號上的國人抵台不到2小時後就完成入住，衛福部部長陳時中「一直待到看著最後一位進入病房才離開」，讓他十分感動。

鑽石公主號昨日從日本接回滯留船上的19位國人，以1人1台救護車、夫妻共乘的高規格檢疫方式，分別送往台北、桃園等3家部立醫院。中央流行疫情指揮中心於今日表示，送醫過程一切順利，所有旅客心情也非常好，此次跨單位動員176人，指揮中心對所有工作人員表達感謝。

醫福會執行長王必勝就在臉書上指出，「由於事前台日雙方訊息清楚正確，指揮中心規劃得宜，飛機落地到全部入住只花了不到2小時，過程嚴謹，感染管制確實，展現高效率」，非常感謝所有前線的工作同仁、隨機防疫蘇醫師以及3位志願的部立醫院護理同仁。

王必勝也提及，直到午夜「『鋼鐵部長』陳指揮官仍從機場趕到我們部立醫院，除了慰勉醫護同仁辛勞，也一直待到看著最後一位進入病房才離開，感動！！」

許多網友看了，紛紛留言表達謝意，「謝謝您們大家、站在一線保護台灣。也希望您們能找時間好好休息一下」、「真的很謝謝您們，謝謝我們此刻在台灣」、「感謝部長所帶領的防疫團隊，你們辛苦了！」

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號 衛福部 陳時中

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