防1人感染全院隔離 衛福部借鏡SARS提4策略

衛生福利部醫事司長石崇良今天說，台灣雖未進入社區傳播狀況，但隨新冠肺炎疫情進展，任何可能都不排除，「要做最壞打算」；借鏡SARS經驗擬防疫4策略，避免1人感染全院隔離。

石崇良上午在中央流行疫情指揮中心記者會後受訪表示，已規劃4策略、分階段超前部署，第1項策略「控制疫情、避免患者爆量」，透過防疫措施，避免社區傳播，否則病人數一旦突然暴增，醫療體系肯定吃不消。

他說，第2項策略「減少醫護人員耗損」，醫護人員需長期培養，只要有人染病、隔離，這個缺口無法立即補足，醫院運作會受影響，當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間發生院內感染、很多醫護人員中鏢，為防類似事件，將從醫院動線著手管制。

石崇良表示，目前就醫者管制措施包括有發燒、沒發燒患者有不同出、入口，限制探病人數、時間；醫院工作人員方面，不論醫護、工作人員或清潔工等動線都將有限制。

他說，SARS期間他任職於台灣大學醫學院附設醫院急診，當時搶先封急診，仍發現只要1個人中鏢，所有人都要隔離，才改採分組上班；前2週A組上班、B組休息，後2週輪流，A組有1人中鏢，僅隔離A組，B組仍可上班。

石崇良表示，未來計畫將醫院工作人員分不同小組，盡可能讓同一組人一起上班，限制活動區域，避免全院跑透透；一旦有人不幸確診，不僅不需全院隔離，也能很快找出有感染風險的區域及接觸者，減少居家隔離人數及人員耗損。

他說，第3項策略「資源彈性調控」，目前個案數不多，可全數採最高防疫規格，不論輕、重症個案或其他疾病重症個案都可住進負壓隔離病房。

石崇良說，未來萬一真的步入社區傳播，負壓隔離病房肯定不夠，屆時會劃定特定區域，劃成1人1室隔離空間，所有輕症患者集中到各縣市專責醫院，負壓隔離病房留給重症患者，就是分級醫療概念。目前全國重度急救責任醫院41家、中度急救責任醫院80家。

他說，第4項策略「減量非急迫性醫療行為」，萬一患者真的太多、醫院不堪負荷，只能減少非緊急、非急迫醫療行為因應疫情。

「醫護人員是我們這一戰最寶貴的戰士」，石崇良表示，沒醫護人員在前線作戰，再多酒精、口罩都沒用，下週會開專家會議，將上述共識做成指引，要求全台醫院提前部署。