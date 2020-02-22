鑽石公主號專機防疫超過武漢包機 旅客全程穿隔離衣

接運鑽石公主號郵輪上十九名台籍旅客及一名先派赴日本的台籍醫師的華航專機，昨晚九點五十一分抵桃園機場。二小時○五分的航程，對旅客及機組員都是防疫大考驗。

這段航程，機上防疫規格遠超出武漢包機，沒有餐點、飲水、毛毯、枕頭、報章雜誌等服務，連洗手間都不開放，旅客全程穿著隔離衣，就怕一個疏漏任何細節，埋下病毒破口而出的機會。

禁上洗手間 提供紙尿布

華航這架編號Ｂ—一八六六三的專機，經濟艙座位為一五○人，雖然登機的十九名旅客及一名先派赴日本的台籍醫師，全都通過檢驗為陰性，但鑑於國外不乏旅客接運返國後發病的前例，相關單位絲毫不敢大意。

為避免不必要的接觸減低病毒感染風險，包機上不開放洗手間，提供紙尿布給旅客，隨身的行李也禁止外露，限帶大小可包覆於隔離衣內的小包一件。

機上的規定嚴苛，但對困在船上十多天的旅客而言，能離開鑽石公主號返台不再擔心害怕就是萬幸；廿名國人昨下午約二時許，抵達東京羽田機場，晚間七時登機。

依個人狀況 座位分三區

根據疫情指揮中心的規畫，返台旅客登機前就依發燒篩檢、健康評估分組，額溫大於卅七點四度且流感快篩陽性，或現有呼吸道症狀、流感快篩陽性，座位安排在最後段。

過去十四天曾有發燒或呼吸道症狀者，安排在中段，與有呼吸道症狀者間隔三排座位。接著才是無症狀者登機，座位安排於經濟艙前段，並與有症狀者間隔三至六排座位；檢疫小組最後登機，座位安排在商務艙段。

完全無症狀的旅客在機上如有不適症狀，檢疫小組評估健康後，得視狀況將其安排至座艙最後一排。若有垃圾也須帶下機後與其他廢棄防疫物資一同銷毀。

每輛救護車 後送一旅客

專機抵台、無症狀旅客先下機，接續由過去十四天曾有症狀者下機，若機上有「額溫大於卅七點四度且流感快篩陽性，或現有呼吸道症狀」的乘客，將開啟飛機第二出口供其下機分流。

旅客每人一輛救護車後送就醫接受隔離檢驗，間隔廿四小時的二次檢採均呈陰性，再移至集中檢疫場所進行十四天隔離檢疫。旅客托運行李將由化學兵消毒後集中保管十四天，期間可請家人提前領回，建議十四天再開封。