日韓旅遊 陳時中：很快將進二級警示

新冠肺炎蔓延，衛福部長陳時中昨天在立法院表示，很快就會宣布日、韓進入旅遊疫情警示第二級，「升級勢在必行」。陳時中說，目前沒考慮限縮航點，還在討論是否有更強烈手段。

鑑於日、韓新冠肺炎疫情延燒，衛福部也宣布，即日起將日、韓也納入全民健保卡旅遊警示範圍，一月八日到二月廿日曾訪日、韓民眾就醫時，都能掌握旅遊史；其中日本出入境資料計有一百十九萬餘人次，韓國有廿八萬餘人次。

何時會是升級的時機點？陳時中表示，現在觀察到社區傳播情況，日本是散發型社區群聚，韓國則有幾個非常嚴重據點，如醫院有院內感染，若國人前往旅遊，須敬告國人「那邊相當危險」。

日：東京奧運如期舉行

【編譯莊蕙嘉／綜合報導】新冠肺炎在日本累計已逾百起確診案例，各界關注東京奧運能否順利舉行。日本官房長官菅義偉廿一日強調，東奧會如期舉行，政府將盡全力確保賽事順利。

另外，伊朗廿一日增加十三名確診病例，其中兩例死亡，累計確診十八人、死亡四人。