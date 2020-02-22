掰掰！鑽石公主號…20國人回家了 終結19天夢魘

鑽石公主號乘客昨隔離期滿，我華航ＣＩ七五五○專機昨天下午一點○三分起飛赴日本羽田機場，接回全船十九名乘客，及一名先派赴日本的台籍醫師，全數二十人昨晚九點五十一分抵達桃園機場，結束長達十九天逗留異鄉的夢魘。

昨晚六點多，疾管署多名防疫人員抵達桃園機場停機坪，現場也出現大批警力，每個人均戴上口罩，稍後近廿輛救護車陸續進駐待命，連國軍化學兵車也到現場，幾乎人人穿著全套防護衣。

據統計，載有三千多人的鑽石公主號共出現六○九例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，因感染人數眾多，中央流行疫情指揮中心宣布郵輪為新冠肺炎「感染區」，船上乘客如欲回國，須接受指揮中心安排，搭乘包機，且須隔離檢疫。 旅客隔著機窗玻璃向媒體記者揮手。 記者陳嘉寧／攝影

鑽石公主號郵輪上共有廿二名台籍乘客、兩名台籍船員及三名擁有台灣國籍的雙重國籍者，分別為一名美國暨台灣國籍人士及兩名加拿大暨台灣國籍者。其中五名台籍人士為確定個案，分別為四名乘客及一名船員，皆送往當地醫院隔離治療；另外，還有一名台籍乘客及船員為確診個案接觸者，需隔離檢疫，共七人無法離開日本，需繼續滯留當地。

依日方檢疫程序，截至昨天，仍有三名國人採檢無結果，包含外界關心的陳姓魔術師，一度傳出來不及搭上專機回台，在駐日單位努力下，昨晚確認兩人陰性，陳姓魔術師則在中午十二時正式接到陰性結果報告，他在下船那一刻，大喊「掰掰！鑽石公主號！」開心之情溢於言表。

指揮中心副指揮官何啟功說，這次包機乘客原則簡單，只要持有台灣護照、國籍，且有意願回台者，都可搭乘，扣除五名確診、兩名需要隔離者，及一名美國暨台灣國籍人士自行前往香港，昨晚專機上共有十九名旅客、一名提前赴日照顧我國旅客的醫師，所有乘客進入機艙後，均須穿著防護服、口罩及面罩。

國人自日本機場登機後，即需照我方檢疫程序。何啟功說，在日本登機前及抵達台灣下機前都各測量一次體溫，旅客入境前須再通過發燒篩檢站。鑽石公主號專機返台者全數送醫院採檢，採檢陽性者依規定通報確診治療；經二次採檢皆為陰性者，需轉至檢疫所隔離觀察十四天。 國軍化學兵消毒車及人員從昨晚七時起陸續進入機場管制區，進行防疫部署。 記者陳嘉寧／攝影

乘客的託運行李將集中消毒，由乘客家屬領回，何啟功表示，經過評估，消毒僅針對行李外部，行李內部仍有相關風險，因此要求家屬領回後，十四天內不要打開。除我國先派遣赴日的醫師，這次專機任務成員另搭配三名護理師，坐鎮在隔離區，若機上突然有人發燒，可緊急處置、隔離；依民航局規定配置三名機師及四名空服人員。

任務成員皆採高規格防護，全程穿著防護服、口罩及面罩，何啟功表示，考量隨行空服以及醫護沒有直接登上鑽石公主號，加上做好相關防護，執行任務後，無需居家隔離十四天。