鑽石公主號包機晚間將返台 國軍化學車協助檢疫

鑽石公主號包機預計今晚10時30分降落桃園國際機場。為加強人員防疫措施，衛生福利部調用的救護車與國軍化學車於晚間7時30分前已陸續就位，將協助現場防疫處理。

國境疾管單位人員說，為提升防疫層級，除了原先安排的救護車外，也調用國軍化學車，協助人員檢疫等相關事宜。

衛生福利部疾病管制署、移民署國境事務大隊、航空警察局人員表示，鑽石公主號的包機降落後，將依日前武漢台商包機返台流程，班機停靠在台灣飛機維修公司機棚，旅客進行體溫測量與各項防疫檢查；參與執勤人員穿著隔離設備執勤，支援入境旅客的疾管、護照檢驗、交通動線勤務。

中央流行疫情指揮中心表示，包機搭載19名鑽石公主號旅客及1名先前派去的醫生，旅客下機後會送到衛生福利部台北醫院、衛生福利部桃園醫院住院篩檢，採檢2次陰性還須經專家及醫生判定是否能離開醫院到集中場所隔離。