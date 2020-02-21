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直播／鑽石公主號旅客包機抵達 比預計早30分鐘

接觸者252人檢驗均為陰性 白牌運將家族群聚可望暫歇

中央社 / 台北21日電
中央流行疫情指揮中心表示，剩餘9人檢驗結果今晚全數出爐，確定通通為陰性。記者曾吉松／攝影
中央流行疫情指揮中心表示，剩餘9人檢驗結果今晚全數出爐，確定通通為陰性。記者曾吉松／攝影

武漢肺炎延燒中台灣，一名白牌車司機日前遭浙江台商感染後，又傳染給4名家人。中央流行疫情指揮中心今晚宣布，這家人接觸者的檢驗結果均為陰性，群聚事件可望暫告一段落。

中部一名專載中港澳返台旅客的60多歲白牌車司機，日前確診武漢肺炎，還傳染給媽媽、弟弟、妹妹、外甥女婿等4名家人，經層層抽絲剝繭，確認感染源是一名浙江返台台商。

根據疫情調查，這起中部家庭群聚事件包括相關接觸者共256人，扣除白牌運將的4名家人確診，截至今天下午其餘252人已有243人確認為陰性。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今天晚間表示，剩餘9人檢驗結果今晚全數出爐，確定通通為陰性；至於感染源浙江台商的3名同住家人也二採陰性，中部這波群聚事件可望暫歇。

新冠肺炎 COVID-19 台商 肺炎

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