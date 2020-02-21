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新冠肺炎首例出院者 張上淳：有類SARS肺纖維化

中央社 / 台北21日電
感染症權威張上淳今天表示，台灣首例出院個案體內雖無病毒，但確實出現類似SARS的肺纖維化，需要時間慢慢恢復。 圖／聯合報系資料照片
感染症權威張上淳今天表示，台灣首例出院個案體內雖無病毒，但確實出現類似SARS的肺纖維化，需要時間慢慢恢復。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎和SARS高度相似，感染後是否也會出現類似後遺症。感染症權威張上淳今天表示，台灣首例出院個案體內雖無病毒，但確實出現類似SARS的肺纖維化，需要時間慢慢恢復。

中新社報導，中國國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅17日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，康復者恢復期血漿治療對重症、危重症患者已顯出較好療效，官方診療方案已將此療法納入。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問國內是否考慮以已痊癒浙江台商的抗體來救人。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前已知中國大陸正在試驗性使用此療法，初步認為效果不錯，但已痊癒的浙江台商症狀並不明顯，抗體檢測也呈現弱陽性，代表體內抗體量不高；反之，有部分已康復病人體內抗體量還比較高，若要做這種試驗性的療法，會考慮使用已復原病人體內抗體，但是否採用此療法仍要看實際狀況。

此外，過去多數SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病患都有出現肺部纖維化，外界也好奇新冠肺炎感染者是否出現類似狀況。

張上淳指出，目前只有首例個案一住院就有明顯肺纖維化，即便後來體內驗不到病毒，但肺部仍有纖維化病變，出院後肺功能也未完全恢復，和SARS、H7N9個案的肺部變化有點類似，需要時間慢慢恢復。

張上淳說，至於目前確診個案當中，除了第19例死亡、第24例症狀較嚴重，其餘嚴重程度多為輕到中等，多數病人確診時都肺部都沒有變化，少數在住院期間會出現肺炎，雖然目前狀況都穩定，但多數都還驗得出病毒，因此維持住院狀態，暫未解除隔離及出院。

新冠肺炎 COVID-19 肺炎 台商

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