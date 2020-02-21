白牌運將接觸者9成6陰性 陳時中：未延燒社區

白牌運將日前染新冠肺炎病逝，雖追出感染源，仍引發民眾恐慌。衛福部長陳時中今天表示，白牌運將155名接觸者除4名確診家人，其餘149人陰性、2人檢驗中，顯示疫情未延燒社區。

台灣日前出現新冠肺炎死亡首例，是名中部白牌運將，根據連日追查，找出背後感染源是一名浙江返台台商，僅在體內驗出抗體，已不再具感染性，但民眾仍擔心疫情恐延燒社區。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，根據疫情調查，白牌運將相關接觸者共155人，其中4名家人確診，包括運將的媽媽、弟弟、妹妹、外甥女婿，另有149人陰性，還有2例檢驗當中，部分個案雖然過了潛伏期，但因出現相關症狀因此進行採檢。

至於白牌運將家人，陳時中說，白牌運將的媽媽接觸者較少，僅8人，其中7人陰性、1人檢驗中；外甥女婿由於有工作，工作場域人數較多，採檢79人均為陰性，可能接觸者均完成檢驗；妹妹在診所、職場接觸者共有14人，已全數採檢，其中8人陰性、6人檢驗中，顯示白牌運將對社區影響不大，疫情未延燒社區。

陳時中指出，最近看到民眾討論、相關新聞的反應等，發現社會大眾對於疫情多少有些恐慌，但他強調，疫情調查是以科學為依據，根據風險高低、專家經驗並搜集健康資料、通聯紀錄、足跡等來找出可能需要調查的人，匡列為接觸者。

對於民眾關心的潛伏期問題，他也解釋，個案潛伏期大多落在2到14天，平均是7天，偶爾也會出現24天、29天的狀況。

近日網友討論第24例的北部婦女1月16日發病，感染源追蹤到1月8日，期間有選舉等大型活動，是否有傳染可能。陳時中說，站在科學角度「不敢否認完全不可能」，但潛伏期間有接觸到的人都已匡列檢驗，疫情調查不可無限放大，都以科學為基準，呼籲社會大眾根據科學、事實討論，避免無謂恐慌。