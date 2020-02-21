狂咳1個月沒好！就醫坦承做過這件事 美女醫師聽完暴怒

新冠肺炎（COVID-19）沒有停歇的跡象，台灣今（21）日又新增了2起確診病例，目前確診病例數累積已達26例，而衛福部除了不斷的加強宣導勤洗手等自我保護措施，也呼籲從特定國家返國的民眾應該要做好自主管理。但日前卻有位民眾咳嗽、流鼻水長達1個月沒好，就醫告知原因卻讓醫師聽完嚇了好大一跳。

振興醫院急診醫學部主治醫師田知學在臉書上寫道，日前有位民眾因為咳嗽、流鼻水長達1個月都沒改善，只好到醫院來看診。在醫護人員追問之下他才透露說有和從香港返台的居家檢疫者碰面聊天，但這一番話卻讓田知學聽了超憤怒。

田知學不滿民眾不懂得保護自己和保護他人，氣憤的說「這是什麼狀況？政府、媒體那麼用力宣導、衛教還不夠嗎？」她極力的呼籲有旅遊史、接觸史的民眾，一定要做好做滿自主管理措施。

網友們看了也直呼太誇張，「太扯了！就是有這種人，衛福部和醫護人員再怎麼努力，都會因為這些人而產生防疫漏洞」、「有些人好像都不當一回事」、「他還算誠實直接說，遇過逼問3次以上才肯說實話的」、「這種病患，如果是在北韓，處理方式是槍斃」、「不能強制嗎？跟酒駕一樣」、「敢跟居家檢疫者聊天，大家都唯恐避之不及了，誰給的勇氣？」、「不見棺材不掉淚」。

還有網友留言為第一線的防疫人員加油打氣，「一線醫護人員真的是被這些人害慘」、「請一線的你們好好保護自己，狀況外的人真的太多了」、「疫情猖獗，大家要共體時艱，別為難醫護人員啊」。