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第2批包機 我向陸喊話「就等北京點頭」
滯留湖北國人的第二班包機至今無法啟動，陸委會主委陳明通今天向中國大陸喊話，希望以蒼生為念。陳明通表示，我方名單給了，防疫人員、飛機都準備好了，就等北京方面點頭。
有台商呼籲政府不要再堅持以華航包機，盡快讓他們早日回家。陳明通表示，了解台商想法，但基於上次經驗，這次政策是這樣。陳明通也說，現在的政策，蔡英文總統已經講得很清楚。
行政院長蘇貞昌今率各部會首長赴立法院施政報告並備質詢，陳明通會前被問及，若第二班包機若大陸方面不同意，我方是否有備案。陳明通說，最重要的還是對岸要以蒼生為念。媒體追問，底線就是用我方包機方式，陳明通說，現在的政策就是這樣。
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