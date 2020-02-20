陸港澳旅遊紀錄 政府通盤研議

新冠肺炎蔓延，但從我國旅客的護照上，無法辨識有無進出中國大陸的紀錄。行政院發言人Kolas Yotaka昨天表示，政府正在研擬措施，希望透過護照或入出境紀錄的設計，讓他國海關可以辨識台灣旅客有無中國旅遊史，以免受到不平等待遇。

陸委會副主委兼發言人邱垂正也說，是否在護照完整註記這些入出境的記錄，涉及到領務與入出境實務議題，陸委會將會同相關主管機關，包括外交部、移民署進行通盤研議。

不過，行政院副院長陳其邁表示，國人進出中國是用台胞證，現在改成卡片，沒有書面文件可以註記，對防疫造成很大困擾。不過，他也說，假如有人經由第三地往來中國地區，「我們還是會用其他可以處理的方式來做篩檢」。記者追問，系統上還是可以管理？他說，「有一些行政措施我不方便公開講」，「但是我們可以掌握，沒問題」。

義大利、菲律賓、模里西斯等國日前以「一中原則」將台灣劃入大陸疫區，禁止台灣民眾入境。Kolas說，拒絕台灣民眾入境的國家，有些國家檯面上的理由是遵守「一中原則」，但有些國家拒絕我國人民入境的根本原因，在於台灣民眾持「台胞證」入境中國，導致其他國家無法從我國護照判斷國人是否有中港澳旅遊史，基於防疫考量，因此拒絕台灣民眾入境。

Kolas表示，我國防疫工作做得比中國好很多，不可任意以這些理由矮化我國國格，傷害我國國民；為避免其他國家日後採取相同措施，行政院已召開跨部會會議，討論如何在護照中註記中港澳旅遊史。

有媒體詢問，持第二本護照的中港澳人士入境台灣，恐成防疫破口，Kolas表示「這也同步研擬中」。