指揮中心：白牌司機妹妹 掌握16名密切接觸者

武漢肺炎疫情嚴峻，疫情指揮中心晚間表示，第23案白牌車司機妹妹，已掌握16名密切接觸者，當中4名出現症狀，4人中1人採檢後確定陰性，其餘3人也通報採檢，等待檢驗結果。

武漢肺炎疫情嚴峻，中部地區傳出家族群聚感染事件，依據蘋果新聞網報導，台中市出現第二家工廠因為員工確診武漢肺炎，工廠近50人員工將全面停工，接受居家隔離，而且確診員工就是國內武漢肺炎首例死亡病例白牌車司機的妹妹，有2名員工陸續出現發燒症狀。對於是否停工或是什麼工廠，疫情指揮中心表示無法證實與回應。

中央社記者向台中市政府查證，是否有接獲中央要求配合到工廠附近消毒，市府回覆，中小學開學在即，環保局趕在23日前完成校園消毒工作，並沒有接獲中央要求派消毒車到公司消毒情形，「有關疫情相關問題，交由中央流行疫情指輝中心統一說明」。

疫情指揮中心監測應變官莊人祥晚間受訪表示，指揮中心無法透露病人隱私，針對第23案，已掌握16名密切接觸者，當中4名有出現症狀，出現症狀4人中1人採檢後確定陰性，其餘3人也通報採檢，等待檢驗結果中。