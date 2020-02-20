防疫 彰化法院推視訊諮詢

台灣首例新冠肺炎死者生前開白牌車載陸客，讓疫情持續擴大，台中區監理所將針對中彰投區白牌車出沒重點區域如機場、火車站、高鐵及客運轉運站等，加強取締；彰化地方法院今啟動視訊系統，讓民眾減少出入法院、公共場合，降低感染風險。

台中監理所目前對中部的白牌車數量未能掌握，為避免成為交通防疫盲點，將加強取締；監理站強調，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，另公路法修正並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，發給檢舉人1萬至30萬元的檢舉獎金。

台中區監理所 加強取締白牌車

台中區監理所統計，去年曾取締白牌車32件，今年1月已有2件遭開單舉發，個人被查獲最高處罰50萬元，並吊扣違規車輛牌照及駕照。

彰化地院因應疫情，近期增設「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，獲彰化縣府支持，陸續在26鄉鎮的地、戶政事務所及所屬辦公室、稅務局員林分局、北斗分局、彰化縣消費者服務中心、二水鄉調解委員會共30處，建置遠端視訊的連線設備，民眾可就近諮詢。

彰化地方法院統計，民眾到院內針對訴訟程序諮詢，每月約1千多件，雖也能透過電話詢問，但櫃台僅3名人力，民眾抱怨電話常打不進去，且往返法院耗費時間精力。

彰化地院長蔡名曜說，新冠肺炎疫情影響，民眾有法律程序問題透過視訊諮詢，可避免往返途中搭乘空氣不流通的交通工具，或出入人潮擁擠公共場所，減少感染機會。