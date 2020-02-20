聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫 彰化法院推視訊諮詢

聯合報 / 記者林敬家黑中亮／連線報導
彰化地院增設「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，與縣內30據點合作，民眾可就近到居住鄉鎮市服務據點諮詢。 記者林敬家／攝影
彰化地院增設「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，與縣內30據點合作，民眾可就近到居住鄉鎮市服務據點諮詢。 記者林敬家／攝影

台灣首例新冠肺炎死者生前開白牌車載陸客，讓疫情持續擴大，台中區監理所將針對中彰投區白牌車出沒重點區域如機場、火車站、高鐵及客運轉運站等，加強取締；彰化地方法院今啟動視訊系統，讓民眾減少出入法院、公共場合，降低感染風險。

台中監理所目前對中部的白牌車數量未能掌握，為避免成為交通防疫盲點，將加強取締；監理站強調，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，另公路法修正並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，發給檢舉人1萬至30萬元的檢舉獎金。

台中區監理所 加強取締白牌車

台中區監理所統計，去年曾取締白牌車32件，今年1月已有2件遭開單舉發，個人被查獲最高處罰50萬元，並吊扣違規車輛牌照及駕照。

彰化地院因應疫情，近期增設「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，獲彰化縣府支持，陸續在26鄉鎮的地、戶政事務所及所屬辦公室、稅務局員林分局、北斗分局、彰化縣消費者服務中心、二水鄉調解委員會共30處，建置遠端視訊的連線設備，民眾可就近諮詢。

彰化地方法院統計，民眾到院內針對訴訟程序諮詢，每月約1千多件，雖也能透過電話詢問，但櫃台僅3名人力，民眾抱怨電話常打不進去，且往返法院耗費時間精力。

彰化地院長蔡名曜說，新冠肺炎疫情影響，民眾有法律程序問題透過視訊諮詢，可避免往返途中搭乘空氣不流通的交通工具，或出入人潮擁擠公共場所，減少感染機會。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

延伸閱讀

因應疫情擴大取締 今在台中機場查獲白牌車重罰50萬

台南防疫加強取締白牌車 監理站：檢舉獎金最高30萬元

取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

桃園監理站到桃機稽查 揪到非法白牌車

相關新聞

美認定台灣有社區傳染 蔡總統：社區零星案例

我國第廿四例新冠肺炎確診案例至今找不出感染源，美國疾病管制與預防中心（CDC）昨將台灣列為「明顯社區傳播」國家，總統蔡英文昨天訪視國衛院時表示，目前皆為社區零星案例；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更強調，第一名死亡案例、白牌車司機已釐清感染源，我未符合社區傳播要件，將致信美方澄清。

北部女1月22日發病 病毒封城前入台？

第廿四例確診北部六十多歲女性個案的感染源仍待追查，患者有痛風與高血壓等慢性病。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，扣除死亡個案，案廿四是目前症狀最嚴重者，仍住在加護病房、需仰賴呼吸器，病情較嚴重可能與年紀或身體抵抗力有關。

防疫補償 可望高於SARS時每日500元

行政院會昨天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，規定經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，於隔離、檢疫期間，其任職的機關（構）、事業單位、學校、法人、團體，應給予「防疫隔離假」。

疑染「新冠」亂跑…最重罰200萬！

行政院會昨天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，為防止相關人員「趴趴走」引致疫情爆發，草案規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處兩年以下有期徒刑、拘役或新台幣兩百萬元以下罰金。

國衛院合成治療藥物「瑞德西韋」

新冠肺炎疫情持續，美國實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」被認為是可能有效的治療藥物。蔡英文總統昨到國家衛生研究院了解疫苗與藥物研發進度，她表示，國衛院成功完成瑞德西韋毫克級的合成，純度達百分之九十七，兩星期內就可提升到公克級合成。

白牌司機感染源？浙江台商驗出抗體…感染過

中央流行疫情指揮中心清查首例死亡個案白牌車司機感染源，從相關接觸者中找到三名台商乘客，以一位浙江台商的症狀和接觸時間最吻合。經台大醫學院及中研院雙重檢驗，確認浙江台商體內有新冠病毒抗體，顯示他曾感染過。

北部女在哪？雙北都緊張 新北促一級開設

國內出現第廿四例新冠肺炎確診病例，是北部一名六十多歲女性，讓台北市與新北市首長都很緊張。台北市副市長黃珊珊說，一講到北部，大家就慌了，北市府也不知道是不是台北市，如果中央可以明確告知，就可以更明確方式處理。新北市長侯友宜昨建議中央應將防疫層級提升至一級開設，一定要以「禦敵從嚴」來看待這件事。

專家觀點／別吵社區感染 重點在超前部署

新冠肺炎全球疫情不斷擴大，國內第廿四例確診個案尚待找出感染源，由於她在上個月廿二日就發病，專家認為，新冠病毒早已進入台灣，建議現在爭論有沒有社區感染並非重點，而是應超前部署，公布防疫、醫療體系及民眾注意事項及標準建議流程；由於這段時間未見明顯的群聚感染，民眾也勿過度恐慌。

美指台社區傳播 何美鄉：快疫調

美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）立即將台灣與日本、新加坡、泰國、越南、南韓並列「明顯社區傳播」的國家。中研院病毒專家何美鄉建議，台灣應盡快完成疫情調查，並由專家與美方溝通討論，說明處理過程，釐清對社區傳播的疑慮。

逾9百滯鄂者陳情 盼搭東航回家

滯留湖北台商十九日深夜發出陳情呼籲書，表示已在當地居家檢疫半個月以上，迄今無人確診染病，籲請政府體恤小老百姓，盡快同意讓東航包機載送他們早日回家。陸委會對此表示，遵照蔡總統指示，且中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已說明，陸委會沒有進一步補充。

鑽石公主號包機接人 今晚抵台

新冠肺炎疫情持續延燒，停靠日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」結束隔離期，開始讓民眾下船。外交部發言人歐江安昨表示，已接獲日方的包機許可，專機預定今日下午從台北起飛，前往羽田機場，目標今晚將船上我國籍民眾接回。

台南額溫37度算發燒 和中央不同調

新冠肺炎疫情升高，地方防疫緊張，有些縣市學校用耳溫槍、額溫槍量體溫從嚴規定，卅七度就要初篩；桃園市長鄭文燦更主張高標準防疫，只要有一人確診，就應該全校停課。

熱門新聞

美CDC認定 台灣出現新冠病毒社區感染

影／白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

第24案早發病 學者：病毒恐早已進台灣 建議超前部署

全球疫情地圖／日本疫情擋不住！橫濱增1例確診 境內累計94例

鑽石公主號新冠肺炎出現死亡首例！2人死亡

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁千字文透露幕後祕辛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。