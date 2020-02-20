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追第24例新冠肺炎接觸者 有7名醫護採檢中

中央社 / 台北20日電

台灣第24例新冠肺炎確診個案還找不到感染源，指揮中心以疾病潛伏期計算，檢測重點放在個案1月30日後住院的接觸者，還有7名醫護採檢中。

台灣第24例新冠肺炎確診個案，在1月22日發病，曾數度在社區就醫，且29日到醫院急診，30日住院。又因病情惡化，2月10日收治加護病房，2月17日轉到負壓隔離病房採檢，並於19日確診。

相關疫調資訊出爐後，有些醫師擔心，此個案病程長，且曾到急診、長時間沒住隔離病房，憂心醫護被傳染。也有醫師擔心，此個案可能是在醫院被傳染新冠肺炎。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，第24案的病程拖很長，目前匡列352名接觸者，其中需採檢者，有118名是家外接觸者，且多為醫護，家內接觸者是9人。

陳時中說，考量此疾病的潛伏期，案24雖然曾在社區4度就醫，但時間已經久了，超過潛伏期，不需要緊張。不過，個案在1月30日住院後，是住在一般病房，並非隔離病房，會將醫院接觸列為重點監測。

第24案的家外接觸者列有118人，陳時中說，裡面多數都是醫護人員，其中111人是陰性，還有7人檢驗中，看起來可疑的範圍已經逐漸縮小中，且採檢結果很快會出來。

陳時中說，屆時如果所有接觸的醫護採檢都陰性，意即社區安全性高、醫院感染相對低。

此外，這名個案生活單純，平常喜歡唱歌，有沒有可能在社區接觸到可疑的感染源；陳時中說，有跟這名個案接觸者都希望可以自主健康管理，但關鍵還是會放在1月30日後的接觸者，包含醫護、探病者等。

應變官莊人祥會後受訪時回應媒體時表示，如果案24的醫護接觸者採檢都為陰性，意即可初步排除此個案是在醫院感染。

莊人祥表示，案24在診所就醫時，曾快篩流感，呈現陽性，也有吃抗病毒藥物。但後來症狀持續沒有改善才到醫院就醫。她感染新冠肺炎的可能性包含在1月22日前就接觸到病毒導致發病；或住院才被傳染。

對於新冠肺炎病毒是否在1月21日前就存在於台灣社區；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，當然有這個可能性，往前追溯的話，當時對新冠肺炎的相關資訊很缺乏，中國大陸隱匿不報，疫情到了某種程度都沒讓外界知道，一直認為是有限人傳人，也讓周邊國家無法積極、更早的採取更強烈措施，要強烈措施必須有一定的證據，但當時沒有這樣的環境。

張上淳說，社區現在有零星的感染，對於感染源要更加警覺，目前已經擴大社區的篩檢，希望及早找出可能的源頭。

張上淳也表示，社區傳播要有證據，如日本這樣一直冒出找不到源頭的新個案，但現在台灣還沒有證據，就隨便說社區傳播也不好。就算第24例找不到感染源，也有可能是單一個案，目前還沒有社區傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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