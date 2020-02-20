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美國列台灣有社區傳播 陳時中：會溝通盼改正

中央社 / 台北20日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

美國疾病管制暨預防中心（CDC）認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，第19例已有強烈科學證據可說明，會與美方溝通，盼能改正。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天在官網發布對香港第一級旅遊警示，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手。疾管中心也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播。

對此，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，美國CDC主要是根據第19例（中部白牌計程車司機）來判斷社區傳播，但這個案例，台灣已可釐清並非「不明感染源」，會和美方溝通。

後續再度被問及，是否希望美國CDC更改文字，陳時中說：「當然是希望，我們有非常強烈科學證據可以說明。」

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，指揮中心一路追尋感染源，追到一名浙江台商。2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。

新冠肺炎 COVID-19

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