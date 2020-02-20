快訊

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

病況不樂觀？劉真傳轉住重症醫學部加護病房

浙江台商曾染新冠肺炎 定義不符不列確診個案

中央社 / 記者陳偉婷台北20日電

疫情指揮中心今天宣布，找到感染新冠肺炎的中部白牌車司機感染源，為一名浙江台商。執行官周志浩說，已採檢浙江台商家人，都為陰性。因定義不符，浙江台商不列確診個案。

台灣目前有24例新冠肺炎確診個案，其中一人死亡。

為了追出第19例、已故的白牌車司機可能感染源，指揮中心鎖定一名高度懷疑的浙江台商，此台商在1月22日返台，曾多次出現呼吸道症狀並就醫，但當時浙江並未列入通報採檢條件。當19例確診，回頭採檢台商，因時間久遠，病毒反應已經呈陰性。經2間實驗室檢驗血液檢體，確定台商血液有新冠肺炎病毒抗體，證實曾經感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，經採台商血液送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，已確認這名台商具新冠肺炎抗體，證實白牌計程車司機是遭浙江台商感染。

不過，儘管浙江台商血液檢體顯示曾經感染；應變官莊人祥表示，根據目前的確診個案定義，包含從血液培養出病毒或核酸檢驗要呈陽性，不包括血清檢驗陽性，不會將浙江台商列為台灣的第25例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

男子從武漢返北京後四處走動 傳染給媽媽還隱瞞實情

G20預測全球經濟溫和成長 武漢肺炎疫情恐扯後腿

鑽石公主號包機明回台 多少人能回來全看日方檢疫程序

美列台為社區感染 陳時中：感染源釐清正向美澄清

相關新聞

影／國內已有社區傳播？總統：陳部長講過只是零星個案

總統蔡英文下午視察國家衛生研究院，有媒體詢問美國疾病管制及預防中心（CDC）在網站列出新冠肺炎明顯社區傳播的國家，台灣也...

白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

中央流行疫情指揮中心清查首例死亡個案、白牌車司機（案19），目前鎖定一名浙江台商為可疑感染源，由台大醫學院及中研院檢驗抗...

南韓出現多起新冠肺炎群聚 旅遊疫情升至一級注意

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，韓國近期COVID-19(新冠肺炎)病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地...

鑽石公主號包機明回台 多少人能回來全看日方檢疫程序

「海上小武漢」鑽石公主號乘客昨隔離期滿，全船五名台籍確診者，船上尚有廿名台籍人士，將於明日可返台，預計晚間十時抵達桃園機...

因應疫情 國衛院已可合成瑞德西韋盼備而不需

因應新冠肺炎疫情發展，國衛院今宣布，已經可以合成瑞德西韋毫克級合成，二周內可提升至公克級，但前提是美國吉立亞公司同意，在...

治療新冠肺炎 瑞德西韋國衛院2周內可達公克級製造

總統蔡英文今天下午到國家衛生研究院視察疫苗研發等進度並聽取簡報、參觀疫苗實驗室。針對新冠肺炎疫情，她肯定國衛院在平日厚植...

高端開發新冠肺炎病毒疫苗 最快下半年進入人體試驗

總統蔡英文今天參訪竹北生醫園區內的高端疫苗公司，了解新冠肺炎疫苗狀況，由總經理陳燦堅簡報，高端已採購新冠肺炎候選疫苗，3...

浙江台商昨住院 未在居家檢疫之列成漏網之魚

中央流行疫情指揮中心今天下午公布疑似將新冠病毒傳染給彰化白牌計程車司機的浙江台商，帶有抗體弱陽性，即曾經感染，雖然他新冠病毒檢測呈陰性，表示已無傳染性，但昨天仍收治於負壓隔離病房，衛生單位已針對與台商同住的父母和弟弟採驗...

美CDC列台社區傳染 外交部：台不符合要件 已要求改正

外交部表示，美國「疾病管制與預防中心」（CDC）將台灣列為已發生社區傳播的名單之一，依照定義，「社區傳播」必須符合四個要...

本土新冠肺炎確診案例出現 小鎮醫師：社區醫皮要繃緊

中央流行疫情指揮中心昨天晚間發布我國第二例本土新冠肺炎確診案例，美國疾病管制與預防中心（CDC）在網站將台灣列為「明顯社...

美列台為社區感染 陳時中：感染源釐清正向美澄清

針對新冠肺炎疫情，美國把台灣、南韓、日本、新加坡列為有社區感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，美方做法主要是...

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

指揮中心今指出，衛生單位已掌握昨日晚間公布的案24接觸者共361人，截至目前已採檢129人，其中111人檢驗陰性，均為醫...

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

美CDC認定 台灣出現新冠病毒社區感染

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎單日數暴增53例達104人 1人死亡

白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

第24案早發病 學者：病毒恐早已進台灣 建議超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。