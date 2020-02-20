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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

鑽石公主號包機21日返台 檢疫通關陸續待命

中央社 / 園機場20日電

政府將派出華航包機到日本接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾，班機預計明晚10時30分回到桃園國際機場，將停靠台灣飛機維修公司機棚；國境各單位今天下午起陸續待命勤務。

衛生福利部疾病管制署、移民署國境事務大隊、航空警察局人員表示，今天都接獲鑽石公主號班機於明晚降落桃園機場的勤務，班機降落後，將依日前武漢台商包機返台流程，班機停靠在台灣飛機維修公司機棚，旅客進行體溫測量與各項防疫檢查；參與執勤人員穿著隔離設備執勤，支援入境旅客的疾管、護照檢驗、交通動線勤務。

參與武漢台商包機抵台的防疫勤務人員表示，已有前一次經驗，整個動線安排會更順利。

華航包機申請明天下午1時30分CI7550從桃園機場起飛，到日本羽田機場接人；CI7551預定明天晚上10時30分降落桃園機場。

中央流行疫情指揮中心昨天說，鑽石公主號上台灣籍民眾有24人，包括22名旅客及2名船上工作人員，目前有5名旅客確診，已送醫治療，可搭機人數19人，接回後會先送到醫院採檢，將分送到2到3家醫院，陽性反應，就住院治療，採檢確定2次陰性，送集中檢疫所隔離。

鑽石公主號郵輪因一名香港旅客確診感染新冠肺炎，被迫停泊在日本橫濱港外，後來發生群聚感染，至今確診病例已超過500人。

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號

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