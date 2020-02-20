居家檢疫衛福部打來關心 她感動直呼：好愛台灣！

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，其中又以中國大陸最為嚴重，疾管署因而規定中港澳旅遊史的民眾返台須居家檢疫14天。有位嫁到香港的部落客KeyKey，近日帶兒女回到台灣，已居家檢疫12天，她也分享過程中發生的一段小插曲，讓她感動直呼「真的好愛台灣！」

KeyKey在臉書發文，前幾天接到一通特別來電，不同於之前里幹事打來，這次是衛福部人員，對方先是關切小孩的情況，接著詢問「有無接到其它關心跟進的電話」、「身體有無異樣」、「生活上有沒有因為隔離而有不便」，字裡行間透露著滿滿的關心。

通話到一半，女兒突然大喊「都沒人打電話問我」，對方一聽請KeyKey將電話拿給女兒，重新再關心一輪，隨後更表示，「妳們不能出門都這樣悶在家，我們很關心大家的心理狀態，有沒有什麼不方便之處，衛福部這邊可以幫上忙」，這段話讓她直呼，「這什麼政府，貼心到關心民眾居家隔離時的心情」。

KeyKey很感謝衛福部的關心，並表示，「不能讓自己成為防疫漏洞，隔好隔滿才有資格說自己愛台灣，爽啦！有人罩的感覺。」貼文一出，網友留言回應，「哇～感謝有妳！讓我們知道自己多麼幸福」、「看到眼眶泛淚，台灣才是萬眾一心」、「謝謝你們配合隔離」、「以台灣人為榮，感恩自己生長在幸福的國家」、「吼～鼻子眼睛酸酸的」、「整篇滿滿的洋蔥」。