快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

侯友宜建議中央一級防疫 陳時中：依既定步驟

中央社 / 新北20日電

台灣新增第24例武漢肺炎確診病例，且感染源不明。新北市長侯友宜今天建議中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，中央提高防疫層級為一級開設。陳時中說，會依照既定步驟往前走。

新北市府今天成立居家檢疫關懷中心，侯友宜主持說明會時表示，這是他與陳時中在烏來檢疫中心會面時，彼此達成的共識與構想，讓地方與中央一條心，同時分攤工作讓居家防疫更人道關懷、更細膩。

侯友宜表示，武漢肺炎第24例確診病例為近2年沒有出國史的北部60餘歲女性，曾在社區4度就醫，都沒確診。從發病至確診長達29天需疫情調查追蹤感染源。

侯友宜說，接下來還有全國各級學校開學，甚至清明節時各地返鄉祭祖的人潮，這些都是一波波嚴重的挑戰，必須以「禦敵從嚴」思考，建議中央應提升防疫層級為一級開設，讓戰力可以統整各部會力量。

侯友宜表示，建議中央一級開設防疫層級是從地方角度看問題，市府成立居家防疫關懷中心也是看到問題所在，疾病管制署1922專線要處理的事情太多，地方以任務編組可補位直接服務防疫民眾生活所需。

侯友宜致詞時表示，地方將居家防疫服務做好，就沒有理由再趴趴走，如果有失聯無法掌握者，新北市府也願意分攤中央的防疫能量，成立簡易型的集中檢疫場所，監管與服務故意趴趴走的檢疫對象。

他受訪時說，在不違反傳染病防治法狀況下，地方願意一起挑起防疫責任，不過，與陳時中討論過，瞭解中央各檢疫所目前還能夠負荷集中檢疫能量。

陳時中致詞時表示，行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，其中為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，決定予以重罰，各處20萬至100萬元，10萬至100萬元罰鍰。

陳時中接受聯訪時回應說，中央與地方合作非常好，有組織、有計畫、有步驟、有溫暖，未來居家檢疫會更成功。對於侯友宜的建議有相當的道理，不過，會依照既定的步驟往前走。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

居家檢疫只增不減 侯友宜建議：做簡易版集中管理所

同桌5人染疫 陳時中：聚餐無需恐慌

疫情影響稅收 侯友宜：盤點應變

新北校園消毒防疫 侯友宜：做好萬全準備

相關新聞

政院拍版！確診者不聽指示可罰200萬 拒隔離可罰百萬

行政院會今通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，若順利獲立法院通過，預計3月可上路。其中第13條明定，罹...

新冠肺炎第24例為台灣目前唯一重症 擬部署社區感染措施

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心表示，24例確診的北部60多歲婦女情況較嚴重，目前在醫...

第24案早發病 學者：病毒恐早已進台灣 建議超前部署

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心昨深夜緊急宣布新增第24例確診個案。個案為北部60多歲...

新冠肺炎第24例確診 侯友宜：建議中央防疫一級開設

台灣新冠肺炎確診案例新增第24例，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中今出席居家檢疫關懷中心成立記者會，侯友宜會中當面與陳時中...

居家檢疫者失聯將加重受罰 陳時中：最高可罰100萬

新北市居家檢疫關懷中心今天成立，衛福部長陳時中今致詞時指出，居家檢疫者若違反規定，將調整到裁罰10萬至100萬元，居家隔...

行政院拍板新冠肺炎特別條例 27日擬提特別預算案

行政院會今（20）日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案 ，並預定在27日提出特別預算案草案；草案也提出...

居家檢疫只增不減 侯友宜建議：做簡易版集中管理所

新北市居家檢疫關懷中心今成立，衛福部長陳時中今天到新北市府聽取簡報並了解新北各區防疫狀況，新北市長侯友宜則當面與陳時中建...

忙防疫還要忙績效？綠委籲：各機關暫停競賽績效考核

全民拚防疫，台灣公務革新力量聯盟最近接獲許多公務員陳情，指績效考評工作嚴重影響防疫，聯盟在網路發起「同仁全心抗疫、呼籲比...

鑽石公主號包機 外交部評估可接回19位台人

外交部表示，在配合台日雙方的防疫措施下，最快明天下午以包機接回郵輪鑽石公主號的台籍乘客，最樂觀的評估是能接回19名簡易結...

總統：跨部會通力合作爭取朝野政黨支持 團結防疫

蔡英文總統今（20）日出席「松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會」時表示，面對新冠肺炎疫情，行政院今日通過《防疫特別條例》草案，透...

居家檢疫今天就要解除 昨天卻外出買便當遭舉發

屏東縣1名來自澳門的學生本月6日入境後，即被要求居家檢疫，原本今天就滿14天要解除管制，但防疫單位透過手機定位追蹤，卻發...

防疫特別條例草案今通過 蔡英文：爭取朝野政黨的支持

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，蔡英文總統上午參加台北市松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會，蔡英文致詞時指出，今天行政...

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

全球疫情地圖／鑽石公主號出現死亡首例 南韓單日暴增31例

美CDC認定 台灣出現新冠病毒社區感染

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。