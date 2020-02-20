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第24例重症 指揮中心：追發病前14日活動史

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導
有網友在臉書張貼不實訊息指稱冠狀病毒疾病(COVID-19)在台灣首例死者的親屬在員林市第一市場附近開雜貨店，因而導致人心惶惶，今天早上原本應是市場人潮眾多的時刻，但是卻十分冷清，有攤商氣憤表示，散佈不實訊息的民眾應該嚴格法辦。記者黃仲裕／攝影
有網友在臉書張貼不實訊息指稱冠狀病毒疾病(COVID-19)在台灣首例死者的親屬在員林市第一市場附近開雜貨店，因而導致人心惶惶，今天早上原本應是市場人潮眾多的時刻，但是卻十分冷清，有攤商氣憤表示，散佈不實訊息的民眾應該嚴格法辦。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心表示，24例確診的北部60多歲婦女情況較嚴重，目前在醫院負壓加護病房治療中。台灣目前24個案中，除已死亡的白牌車司機外，這名婦女是唯一新冠肺炎重症者。

至於相關接觸者，由於是昨晚確診，目前只有少部分人士完成採檢。另也已派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施。

第24例確診個案婦女近2年未出國，卻在上月22日就發病。指揮中心應變監測官莊人祥今受訪表示，第24例個案婦人，目前除發燒咳嗽症狀外，因病情有惡化跡象，現在住在負壓加護病房治療。

在此個案親密接觸者上，莊人祥說由於昨晚才確診，目前正聯繫包含家人、朋友、診所、醫院接觸的工作人員，共360人陸續安排採檢，目前已採檢部分人士；指揮中心也在回溯該個案發病前14日的活動史，以找出感染源。

莊人祥表示，在超前部署上已有規畫討論，指揮官也已另派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施，可能在今天下午記者會時就會告知。

新冠肺炎 COVID-19

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