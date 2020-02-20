香港轉機返台咳嗽趴趴走 台東衛局：非隔離檢疫者
新北市陳姓男子赴台東旅遊，因咳嗽去診所看病，被發現是從杜拜再由香港轉機回來的台商，陳男見狀被通報，未看診就離開；台東衛生局表示，陳男不是居家隔離或檢疫對象。
台東縣衛生局長黃明恩今天上午表示，經調查陳男是住新北市的台商，2月6日從杜拜經香港轉機回台灣，這幾天到台東遊玩，昨天感冒去看診，因中央規定從中港澳回來台灣者才要做居家檢疫，這名台商是從杜拜返台，在香港轉機，因此不屬於中央規定名單。
黃明恩表示，陳姓男子應該是屬於自主健康管理者，可以外出但要戴口罩，經過14天無徵兆就可解除。
昨天下午67歲陳姓男子因感冒咳嗽到台東某診所看病，診所發現他是2月6日從香港進入台灣，未滿居家隔離、檢疫或自主健康管理天數，也未戴口罩看病，立即通報1922防疫專線。
病患和家屬看到診所通報，便咒罵幾句後拿了健保卡就離開，診所事後呼籲台東醫療院所注意此男子。
黃明恩表示，這段時間也是流感流行期，陳姓男子也有可能是流感，已經請北部衛生局求證和列管。同時呼籲台東醫療院所，有類似狀況要通報衛生局。
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