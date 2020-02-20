第24例密切接觸360人 追親友有無陸港澳旅遊史

中央流行疫情指揮中心昨晚十時卅分發布新聞稿公布，國內出現第廿四例新冠肺炎確診病例，患者為北部六十多歲退休女性，生活單純。中央指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前需進一步了解其親友是否有陸港澳旅遊史，也會透過通聯紀錄了解其過去幾周曾與何人碰面。莊人祥對是否社區感染持保留態度，表示需進一步疫調才能知曉。

莊人祥表示，指揮中心目前掌握案例密切接觸者共三六○人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前安排接觸者採檢。將持續調查是否有其他接觸者，以進一步匡列、追蹤、採檢及隔離。另將針對個案發病十四天前之活動史與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

莊人祥說，該女退休生活單純，主要活動大多是住家看電視及社區運動居多，感染源待釐清，不過目前已知女兒同學曾有陸港澳旅遊史，婦人曾經與自杭州返台者在一月六日有接觸碰面，但由於接觸時間與發病時間間隔過長，指揮中心研判可能性較低。

對於國內再度出現無接觸史感染病例，台大小兒科教授黃立民昨天指出，目前是社區零星感染，主要可能是無症狀者造成傳播，或是有陸港澳返台未確實填寫旅遊史而未發現接觸史，目前並未到中央流行疫情指揮中心認定的社區傳播階段。