大眾運輸 8小時消毒1次

新冠肺炎確診人數攀升至廿四例，擔心大眾交通系統增加感染風險，交通部航政司長葉協隆昨天於中央流行疫情指揮中心表示，已要求大眾運輸業者加強清潔消毒，包括高鐵、台鐵、捷運及公路客運、國道客運業者，每日發車前及收班後都要消毒，且行駛期間每八小時消毒一次，遊覽車、計程車營業時比照辦理。

台北捷運公司表示，北捷列車自一月底，從每周二次改為每天出車前完成消毒，十七日起提高為每八小時一次。高雄捷運公司也加強捷運列車、車站的清潔與消毒，高捷表示，目前全線車站都在服務台前配置乾洗手、消毒劑；對於民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ＡＴＭ螢幕及按鈕等，也都強化消毒。

台鐵及高鐵每天針對旅客搭乘列車時，旅客會碰觸到的餐盤、扶手、窗戶、廁所及地板，都以漂白水或酒精消毒。高鐵更表示，各車次列車備置額溫槍，若有旅客在途中不適，可以協助檢測體溫。

全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良說，目前要求遊覽車司機出車須配戴口罩，返回後確實消毒乘客會接觸到的座位、車窗等；國光客運總經理吳忠錫也說，除司機配戴口罩，都有依公路總局規定，定期以漂白水清潔車輛地板及場站，並以酒精消毒座椅等。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉也說，目前各計程車隊都有要求司機配戴口罩、每日定期消毒車子、載客時微開車窗保持通風，也呼籲司機若身體不適就不要勉強上工，鄭力嘉說，雖無強制性，但相信超過九成計程車司機都會遵守。