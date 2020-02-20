補助居家隔離、檢疫 政院今拍板

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院會今天將拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，針對居家隔離或居家檢疫者，將予以補助，發放每日補償，如果被隔離者是孩童，必須要有家長照顧的情況下，家長也可以領取相關補償。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案共十八條，針對新冠肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道，特別預算規模六百億元，以移用前年度約三六○餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應，施行期間自今年一月十五日起至明年六月卅日止。

草案內容包括對防疫的規定、針對防疫醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，因為政府政策必須接受居家隔離、居家檢疫者，即使是從事自營事業如計程車駕駛、攤販業者等，不會因為職業別而被排除，也不會因為被隔離者是攤販或是白牌計程車司機就沒有補償，津貼將以人為主，不是以職業別為主。

由於政府並未強制雇主需給付申請「防疫照顧假」、「防疫隔離假」員工的薪資或公假，草案條文明定鼓勵條款，若企業針對防疫假給予薪資，可將此金額列入費用，以享有營所稅加倍扣除的租稅優惠；補償的金額、執行細節，條文授權由勞動部等機關另行制定。

行政院會今拍板通過紓困條例後，院長蘇貞昌將親至立法院參與民進黨團會議爭取支持。蔡英文總統昨表示，最近因為新冠肺炎的疫情，有些產業受到影響，她已指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業，也要給予紓困等必要的協助，當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，希望朝野可以合作，幫產業度過難關。