台第24例武漢肺炎確診個案源頭不明 是否社區感染待釐清

中央社 / 台北19日電

疫情指揮中心今天深夜宣布，台灣新增一名武漢肺炎確診個案，為一名近2年沒出國史的60餘歲女性。個案感染源還在查，是否為社區感染，有待疫調釐清。

中央流行疫情指揮中心深夜發布新聞稿指出，台灣新增一例武漢肺炎確診個案，為台灣第24例個案，是一名60多歲北部女性，近2年沒有出國史， 1月22日出現發燒咳嗽症狀，22日至29日曾四度到診所就醫，被診斷為一般感冒等疾病。

後來個案因症狀沒改善，且出現呼吸急促，29日到醫院急診，診斷為肺炎，30日住院，病情惡化，2月10日轉入加護病房，並於17日因醫院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，將個案轉收到負壓隔離病房，於今日確診；個案目前持續隔離治療中。

指揮中心應變官莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，個案病況比較嚴重。接觸者360人，包含家人、朋友、醫療人員等，準備採檢中。

這名個案是台灣第二例還找不到源頭的本土個案，但是否為社區傳染，莊人祥說，個案沒有出國史，但接觸史和感染源調查中，才能釐清是否社區傳播。

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