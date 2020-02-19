診所收治白牌車司機遭質疑 醫師女兒為父打氣

1名白牌車司機因感染武漢肺炎而死亡，這名司機曾就診過的耳鼻喉科診所醫師飽受質疑，醫師女兒今天在臉書貼文指稱，父親看診兢兢業業從未鬆懈，在她心目中，父親是最棒的。

因感染武漢肺炎而死亡的白牌車司機，2月1日曾因咳嗽前往某耳鼻喉科診所就診，由於白牌車司機沒有大陸旅遊史，也沒有與當時已知的武漢肺炎確診病例接觸，診所醫師當時認為，司機是流感重症併發肺炎，除了開藥給司機之外，也建議轉診到大醫院；白牌車司機2月3日前往醫院掛急診住進負壓隔離病房，2月15日病重過世。

白牌車司機後來被確診為武漢肺炎病患，曾醫治過司機的耳鼻喉科診所飽受質疑，有人質疑診所醫師為何未在第一時間進行通報，也有人當場質問診所的護理師，為什麼醫師還可以繼續看病？

此診所在事後內外進行消毒，診所內的醫師及護理人員也經衛生單位確認健康沒有問題，但診所面對來自各方的壓力仍不知所措，向衛生單位求助。衛生單位認為，診所依程序處理病患，特別發公文給診所感謝協助防疫。

這名醫師的女兒今天在臉書（facebook）貼文感嘆，父親飽受壓力，在三更半夜打電話給她，她身為女兒不禁要為父親落淚，因為父親努力多年，每天兢兢業業看診從未鬆懈。

醫師的女兒表示，她的父親被貼上標籤，還被許多沒有經過證實的閒言閒語傷害，但她要感謝及給予父母關心、打氣、站出來替他們發聲的每一名長輩，她要向父親表達，在她的心目中，父親是最棒的。

據指出，這間收治白牌車司機的耳鼻喉科診所開業已超過20年，不少民眾從小就在診所看病，診所在當地小有名氣。