居家檢疫失聯尋獲 郭富文遭重罰10萬
新北市居家檢疫失聯被尋獲的郭富文，因謊稱居家檢疫地址，且經由新北市府透過電話聯絡、簡訊通知都沒有回應，且又居無定所，市府衛生局今晚依傳染病防治法重處10萬元罰鍰。
新北市府民政局昨公布應居家檢疫2名失聯者，分別為郭富文、管永安；警方昨深夜在桃園某旅社找到健康的郭富文，由民政局人員帶回移交衛生局，已經將郭富文送到集中檢疫所。
市府衛生局今天晚上表示，郭富文謊稱居家檢疫地址，且經由新北市府透過電話聯絡、簡訊通知皆未回應，又居無定所。依傳染病防治法第58條及第69條，重處新台幣10萬元罰鍰。
市府表示，另一名失聯者管永安，於2月9日自金門小三通入境，留下的電話也是空號，民政及警察依所填地址，至淡水區新興街查訪不到人。
新北市府經戶政系統查詢，管永安有高雄聯絡住址，協請高雄市查訪仍無此人，電話也是空號，至今天晚上6時為止仍未尋獲，警方還在積極找人。
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