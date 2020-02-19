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居家隔離趴趴走 蔡清祥贊成比照酒駕嚴厲罰則

中央社 / 台北19日電

台大醫師李秉穎建議，居家隔離卻趴趴走的民眾應比照酒駕罰則。法務部長蔡清祥今天說，非常贊成，若個人不遵守規定而影響社會多層面，應用最嚴厲處罰來約束，將提出相關條文。

法務部今天舉行媒體茶敘，由廉政署防貪組長葉建華報告，指廉政署各政風人員會提醒及叮嚀各機關、學校，注意物資發放流程，避免爭議；學校的「備用」口罩為緊急情況時，供學生及教職員工申請領用，並登記列冊；釐清家長觀念，學校口罩是備用的，如果認為孩子須戴口罩，家長應依實名制到特約藥局等處購買給孩子使用。

此外，媒體報導，李秉穎建議，應該居家隔離還趴趴走的民眾，應該比照酒駕罰則，違法者硬性規定接受24小時教育訓練，被關幾天都是合理的。

媒體詢問，對於李秉穎的建議有何看法。對此，蔡清祥指出，他不反對，酒駕罰則是採嚴厲立法，甚至認為酒駕撞死人的話，要用很嚴重的不確定故意殺人罪來處理。

蔡清祥表示，同樣道理在傳染病期間，大家要非常嚴格來防疫，如果不遵守規定，使個人行為影響社會層面非常大，就要用最嚴厲的處罰來約束這些人，法務部是非常贊成，後續也會提出一個從重處罰的相關條文。

蔡清祥指出，廉政署今天已報告如何協助教育部開學以後相關防疫物資的發放及使用，要讓社會安心、家長安心，防疫物資會善加利用，期許未來開學後，有充裕口罩、酒精並能夠發揮功能。

葉建華在報告時表示，防疫物品管理的登記及檢核非常重要，例如在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，某機關主管將徵用的11萬餘個N95口罩私下挪交給某家醫院使用，這名主管最後遭判刑7個月、緩刑3年確定。

新冠肺炎 COVID-19 蔡清祥
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