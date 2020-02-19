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鑽石公主號我再添1確診！累計5台人確診新冠肺炎

彰縣衛生局追蹤白牌車司機乘客 1人篩檢呈陰性

中央社 / 彰化19日電

白牌車司機罹患武漢肺炎死亡，彰縣衛生局說，司機同事及載過的乘客中，9人出現呼吸道感染症狀進行篩檢，1人呈現陰性，其餘仍在檢驗中，至於先前住院的台商夫婦，狀況穩定。

中部有白牌車司機因罹患武漢肺炎成為台灣首例確診死亡個案，這名60多歲司機的母親、弟弟以及外甥女婿也成為武漢肺炎確診病患，衛生單位研判，白牌車司機曾載過1名從浙江回來的台商，這名台商可能曾接觸過武漢肺炎病毒。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，白牌車司機所屬車行有50多名司機，他們針對車行司機以及死亡司機載過的乘客進行清查，有9人出現上呼吸道感染症狀，其中1人接受篩檢呈現陰性，其餘人篩檢結果還沒有出爐。

葉彥伯指出，死亡司機的弟弟和母親，2人目前都待在負壓隔離病房，狀況穩定；至於可能將病毒傳染給司機的浙江台商，他們也要求台商進行自主健康管理，衛生局人員也都有在追蹤健康狀況。

曾直接或間接接觸過司機的醫護人員有60人，30人因曾照顧過司機，需要居家隔離；30人需要自主健康管理，醫護人員狀況良好，會持續監控。葉彥伯說，白牌車司機因咳嗽前往醫院掛急診時，被安排在急診室的角落等醫生看診，和司機接觸過的醫護人員及病患不多，當初雖以為是肺炎，但收治的醫院警覺性高，仍安排司機住進負壓隔離病房，將感染的風險降到最低。

至於先前被列為武漢肺炎第五及第八例確診病患的女台商以及她的先生，仍在負壓隔離病房接受治療，復原的狀況良好。

葉彥伯說，計程車司機現在都會用酒精定期消毒計程車，司機只要戴上口罩，民眾在搭乘時也戴上口罩，並打開車窗，就不用擔心病毒會傳染。不過他也擔心，一些私下接客的白牌車恐怕會成為防疫的盲點。

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