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居家檢疫趴趴走 北市再開罰6人各1萬元
新冠肺炎疫情延燒，國內出現本土病例死亡，卻仍有居家檢疫者「趴趴走」，北市衛生局今天再公布開罰6名居家檢疫者各1萬元，6人都因未配合居家檢疫規定，擅離指定住所而違反傳染病防治法，由民政局與警方通報提送衛生局後，確定昨天開立裁處書；北市居家檢疫者違規開罰已達37件。
北市統計到18日止，共開罰違反居家檢疫、居家隔離規定者38人；其中，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰的計有33人、因謊報住址等資料而開罰7萬元的有4人；另有1名違反居家隔離規定者則開罰6萬元。
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