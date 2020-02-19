快訊

直播／我再增一新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我再添1確診！累計5台人確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨籲：給居家隔離者生活津貼 日領600元

聯合晚報 / 記者蔡佩芳賴于榛／台北報導
台灣民眾黨立院團總召賴香伶（中）和立委張其祿（左二）、高虹安（右二）、邱臣遠（右一）及蔡壁如（左一）等上午舉行記者會，推出民眾黨版「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」。 記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨立院團總召賴香伶（中）和立委張其祿（左二）、高虹安（右二）、邱臣遠（右一）及蔡壁如（左一）等上午舉行記者會，推出民眾黨版「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」。 記者曾吉松／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，但卻有民眾配合居家隔離，卻遭扣薪等待遇，自營業者更可能因足不出戶半個月，生活陷入困境。在野立委呼籲政府應盡快宣布對居家隔離者的生活津貼補助，讓配合政府防疫者得到足夠保障，才能有效落實防疫。

台灣民眾黨總召、北市府前勞動局長賴香伶表示，黨團就是考慮到許多自營作業者的需求，因而在民眾黨版的防疫紓困條例草案」中明定，受疫情指揮中心或其他傳染病防治主管機關為居家檢疫、居家隔離、指定場所集中檢疫或隔離治療之行政處分，且未違反行政處分記載之應遵守事項者，衛生福利部應予補償。

賴香伶表示，自營作業者不該被排除，過去SARS時期是提供500元的補償，但經過黨團計算，一日生活、食用費應該以600元為定額。

國民黨團總召林為洲也呼籲政府發放津貼。他表示，適當的生活補貼，讓民眾沒有生活之虞，才可能安心待在家隔離，這不僅為個人，更是為了整體防疫工作與社區安全。他認為要落實防疫，必須要提高監管密度與提高罰則，但前提就是政府要能夠照顧人民基本生活。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，民眾若是基於防疫需求，身體自由受限制，經濟收入也受到影響，無論是否為受雇者身分，都應該一致給予補償，但具體的金額或是方式還可以討論，民進黨也確實有討論到這點。

新冠肺炎 COVID-19 台灣民眾黨 賴香伶 居家檢疫
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情延燒 民眾黨提紓困法案

疫情燒 蘇揆周五施政報告 綠委縮短質詢 在野3黨不跟進

相關新聞

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

中央流行疫情指揮中心今日表示，昨日國內新增44例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,913名個案，含23名確診、...

整理包／新冠肺炎台灣確診23例已1死 看案例背景資料一覽表

2019新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，台灣截至目前為止有18個確診病例傳出，聯合新聞網提供最新疫情整理：

民眾黨籲：給居家隔離者生活津貼 日領600元

新冠肺炎疫情持續延燒，但卻有民眾配合居家隔離，卻遭扣薪等待遇，自營業者更可能因足不出戶半個月，生活陷入困境。在野立委呼籲政府應盡快宣布對居家隔離者的生活津貼補助，讓配合政府防疫者得到足夠保障，才能有效落實防疫。

政院：若發居家隔離津貼 無職業限制

新冠肺炎疫情持續當中，目前我國民眾若是被居家隔離，薪資部分還有勞資協調空間，但自營者包含攤販、白牌計程車駕駛卻少了這項工具。行政院表示，關於自營者等隔離期間是否可請領津貼或是補貼，這部分一直都有納入討論，若發津貼將沒有職業別限制。

台中工廠員工居家隔離給薪？勞工局：依中央規定

台中潭子區一家公司因員工家屬染疫停工，全體員工約60人被要求居家隔離，究竟要怎麼給薪？

員工家屬染疫停工 勞動部：雇主主動要求隔離須給薪

台中市一家公司因為有員工家屬確診新冠肺炎（COVID-19），傳出公司要求所有員工隔離而停工到3月1日，60個員工受影響。勞動部表示，如果並非防疫指揮中心要求居家或自主隔離，公司基於疑慮要求員工隔離，公司應該給薪。

北市擬推防疫計程車 陳其邁：總之不能搭捷運、大客車

新冠肺炎出現國內死亡首例，死者為白牌車司機，行政院副院長陳其邁與交通部長林佳龍今早到北市台灣大計程車隊總部了解業者防疫狀...

居家隔離有補助？ 指揮中心：政院將研擬特別條例支應

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，截至今日全球確診破7萬3000人，中國死亡人數就破2000人。為了防堵中國武漢肺炎...

新冠肺炎國內死亡首例是白牌車司機 林佳龍：加強取締

新冠肺炎疫情延燒，國內首個死亡案例是白牌計程車司機引起關注，行政院副院長陳其邁與交通部長林佳龍今早到北市台灣大計程車隊總...

鑽石公主號乘客今陸續下船 指揮中心：台人全下後接回

目前已破500人確診新冠肺炎（COVID-19）、停在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」，結束兩周隔離期，仍留在船上的乘客和船...

化學兵為台商隔離所消毒 防護衣加膠帶如臨大敵

政府全力監控新冠肺炎（COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心宣布246名武漢返台台商團解除隔離管制，陸軍33化兵群...

健保卡連線查旅遊史 學者憂人權疑慮

新冠肺炎疫情延燒，健保署日前稱因有迫切的防疫危機需求，已將民眾出入境資料串聯健保資料，只要一插健保卡，旅遊史全都露。不過長期關切疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華昨在一場演講中表示，她雖肯定健保署說詞，但認為應說明法理依據與「危機」的界定與期限，也建立往後SOP。

熱門新聞

全球疫情地圖／疫情擋不住！香港增1死、南韓確診達46例 一表掌握各地狀況

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

大陸疫情整理包／陸新冠肺炎擴散 確診數破7萬、死亡破2千例

又有2居家檢疫者失聯！新北公告要找管永安、郭富文

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

苗栗違反居家檢疫開罰2件 女子出門買咖啡罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。