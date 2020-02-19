民眾黨籲：給居家隔離者生活津貼 日領600元

新冠肺炎疫情持續延燒，但卻有民眾配合居家隔離，卻遭扣薪等待遇，自營業者更可能因足不出戶半個月，生活陷入困境。在野立委呼籲政府應盡快宣布對居家隔離者的生活津貼補助，讓配合政府防疫者得到足夠保障，才能有效落實防疫。

台灣民眾黨總召、北市府前勞動局長賴香伶表示，黨團就是考慮到許多自營作業者的需求，因而在民眾黨版的防疫紓困條例草案」中明定，受疫情指揮中心或其他傳染病防治主管機關為居家檢疫、居家隔離、指定場所集中檢疫或隔離治療之行政處分，且未違反行政處分記載之應遵守事項者，衛生福利部應予補償。

賴香伶表示，自營作業者不該被排除，過去SARS時期是提供500元的補償，但經過黨團計算，一日生活、食用費應該以600元為定額。

國民黨團總召林為洲也呼籲政府發放津貼。他表示，適當的生活補貼，讓民眾沒有生活之虞，才可能安心待在家隔離，這不僅為個人，更是為了整體防疫工作與社區安全。他認為要落實防疫，必須要提高監管密度與提高罰則，但前提就是政府要能夠照顧人民基本生活。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，民眾若是基於防疫需求，身體自由受限制，經濟收入也受到影響，無論是否為受雇者身分，都應該一致給予補償，但具體的金額或是方式還可以討論，民進黨也確實有討論到這點。