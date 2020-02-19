首批武漢回台包機 終於回家！246人解除隔離

首批自武漢包機回台的二四七名台商，除了一名確診者還在住院隔離治療，其餘二四六人昨天清晨已全數離開隔離檢疫所。衛福部對隔離台商人員進行滿意度調查，整體滿意度達百分之九十六點五，衛福部醫福會執行長王必勝表示，「不是希望他再度光臨」，而是希望持續改善，讓接受隔離的人可以安心。

離開前量體溫 都沒發燒

中央流行疫情指揮中心昨天傍晚展示解除隔離者的感謝信函，有小朋友用注音表示，「謝謝阿姨，玩具很好玩」；返家台商在感謝影片中表示，檢疫所住得舒服，警察和醫護人員都很有人情味，離開時還幫忙大家拿行李。也有孩子在影片中喊「謝謝阿中部長，幫助我們回家，謝謝大家。」

武漢包機台商246人解除隔離 首批從武漢包機回台的二四七名台商，除了一名確診還在治療，其餘二四六人昨天上午六點解除隔離。 記者杜建重／攝影

對於民眾感謝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅說，職責所在。王必勝表示，全部人員昨天一早六時已隔離滿十四天，一○三人有自家車來接，另外一四三人分坐五輛遊覽車再轉乘其他交通工具，乘客離開前都量過體溫，大家都沒有發燒，都按規定戴好口罩。未來衛生局會不定期抽查，若有相關症狀都會即時通報並安排就醫，就醫也會要求提到旅遊史。

台商與眷屬昨上午六點解除隔離，清晨五點多難掩興奮迫不及待走出房間。 記者杜建重／攝影

「好久沒看到外面風景」

安置在烏來、林口、台中三處檢疫所的二百四十六人昨天解除隔離，恢復正常生活，不少人直呼「終於回家了！好久沒有看到外面風景！」對比兩周前警車開道、沿途消毒的緊張氣氛，昨天瀰漫的是歸心似箭的歡樂心情。

凌晨五點多，被隔離的台商與眷屬早已收拾好行李，迫不及待走出房間。六點一到，戴好口罩拿著行李快步走上遊覽車，腳步顯得輕盈許多，緊張情緒逐漸舒緩，未搭遊覽車的人則由家屬從檢疫所地下停車場接出。

離開林口檢疫所的一百四十九人，大多搭遊覽車到機場捷運A8站再自行搭車返家，無論在遊覽車上或A8站，他們臉上神情都洋溢出好心情。一名年輕女台商說，很久沒看到外面風景了，很高興，前晚開心到睡不著；出來第一件事就是回家睡覺、好好休息，防疫單位有提醒他們暫時待在家裡，不要去人多地方。

家住南投埔里的曾姓男子帶著大陸籍妻子一起返台，隔離期間兩人分開，昨一起解除隔離，兩人拖著行李想搭客運，後來改搭計程車返家。他說，兩人去年十二月返回武漢探親，未料疫情爆發，他們都不敢外出，只能三天外出採買一次，很幸運得以返台得到政府照顧。

「有你們的守護 台灣真好」

有台商離開檢疫所前在房中留下感謝紙條，「台灣是我們的家，感謝檢疫照護及警察等人員辛勞，台灣美，人更美…感謝你們專業與認真，溫柔的照顧，有你們的守護，台灣真好」。

這些解除隔離的台商，開心回家之際，也沒忘記還有另一群人在武漢等著回台，離開林口檢疫所的一名台商說，希望滯留在湖北的台胞能夠盡快回台，大家一起彼此幫助戰勝恐懼。