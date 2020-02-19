居家檢疫趴趴走 台南擬索尋人費

台南市前天首度公布居家檢疫趴趴走個案名單，全台尋找「花淑珍」，隨後由警方在新竹尋獲，將開罰最高罰額十五萬元。台南市長黃偉哲昨說，除依法公布姓名、從重處罰，將研究對趴趴走者索求尋人費用，要以嚴格的態度面對，不能對民眾的健康造成威脅。

台南市衛生局昨也公布重罰另名違反居家檢疫規定的陸配，開罰十五萬元。該陸配原應居家檢疫到十七日，卻在檢疫期間進入醫院工作，頻繁接觸病患與醫護人員。

此外，新北市府民政局昨再度公告居家檢疫失聯名單，為本國籍郭富文、管永安二名男子，都是填寫錯誤住址、電話，盼民眾協尋。下午，新莊雙鳳里里長及里幹事分別與郭聯繫上，不料被他當場掛電話、拒出面，還嗆「我狀況很好，幹嘛報到」。警方將展開「刑案式追緝」，擴大追查到郭的行蹤。