台南檢疫失聯女 一到關西就被帶到警所

住台南市的花姓女子，月初從廈門經小三通回台，前天突失聯，昨天晚上在新竹縣關西鎮找到，鄉親嚇壞，電話不斷湧入公所，詢問她走訪的路徑，鎮長劉德樑表示，她在客運車站下車後，友人就帶她到派出所，未到過公共場所，不用恐慌。

花姓女子原定今天（19日）居家檢疫期滿，期間也與戶政人員聯繫良好，但前天她卻突然失聯，台南市政府首度公布居家檢疫趴趴走個案名單，全台找人，在台南與新竹警方合作下，晚間8點多在關西鎮找到花女，送往醫院隔離病房，昨天凌晨由台南警方護送返回佳里的家中。

台南市府針對花女個案，開罰最高金額15萬元，並指花女從台南搭火車北上新竹，全程都有戴口罩，警方尋獲後將她就醫，未發現有任何症狀。

不過，花姓女子因在居家檢疫期間卻趴趴走，新竹民眾昨天撻伐聲一片，更多民眾憂心她曾到過的地點。關西鎮公所昨天一早就召開緊急主管防疫應變小組會議，劉德樑表示，前天與花女接觸的第一線人員，都有配戴口罩、防護衣等，她所搭的客運也已消毒。

鎮長：免驚！ 她未到過公共場所

「鄉親們免驚！」鎮長劉德樑強調，他透過衛生局了解花女檢疫呈陰性、沒有咳嗽和發燒的症狀。花女因為有陸港澳的旅遊史、採「居家檢疫」，並非是與確診病患接觸的「居家隔離」。加上花女到關西後，一下車就被帶到派出所，未到過關西鎮的其他公共場所，特請鄉親不用恐慌。

另外，關西鎮公所從昨天起，在公所內安裝次氯酸水的機器，並請里長分梯次拿桶子來分裝，提供給需要的里民消毒，鎮公所也請轄內停止各項活動，若已經補助的單位採延期措施，避免感染風險。