郭富文來電了！新北居家檢疫失聯者 電話承諾會報到

新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫2名失聯者姓名，分別為郭富文、管永安，其中郭富文已由新莊區雙鳳里長潘素娥聯絡上，郭富文也在電話中承諾會主動向派出所報到。

新北市政府民政局表示，郭富文2月7日自金門小三通入境，填具地點為新莊區雙鳳路，但實地訪查時發現資料錯誤、家人也不知其去向，提供的電話也是空號，因連日找不到人，今天依法公布姓名。

潘素娥向中央社記者表示，郭富文20多年前就搬離雙鳳路，她先前曾多次連絡郭男，但他都沒有接電話。

潘素娥指出，郭男今天下午主動打給里幹事，雖不願透露確切位置，但承諾會去派出所報到；截至晚間7時許，警方及民政單位仍未接獲郭男消息。