聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭富文來電了！新北居家檢疫失聯者 電話承諾會報到
新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫2名失聯者姓名，分別為郭富文、管永安，其中郭富文已由新莊區雙鳳里長潘素娥聯絡上，郭富文也在電話中承諾會主動向派出所報到。
新北市政府民政局表示，郭富文2月7日自金門小三通入境，填具地點為新莊區雙鳳路，但實地訪查時發現資料錯誤、家人也不知其去向，提供的電話也是空號，因連日找不到人，今天依法公布姓名。
潘素娥向中央社記者表示，郭富文20多年前就搬離雙鳳路，她先前曾多次連絡郭男，但他都沒有接電話。
潘素娥指出，郭男今天下午主動打給里幹事，雖不願透露確切位置，但承諾會去派出所報到；截至晚間7時許，警方及民政單位仍未接獲郭男消息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言