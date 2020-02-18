快訊

最陰險的侵略？美力勸歐洲阻華為參與5G建設

新北居家檢疫失聯者郭富文稱「幹嘛報到」 又電話承諾將出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭富文來電了！新北居家檢疫失聯者 電話承諾會報到

中央社 / 新北18日電
新北市民政局今再度公告居家檢疫失聯者名單，為本國籍郭富文、管永安等2名男子，都是填寫錯誤住址資料、聯繫電話。圖／新北市民政局提供
新北市民政局今再度公告居家檢疫失聯者名單，為本國籍郭富文、管永安等2名男子，都是填寫錯誤住址資料、聯繫電話。圖／新北市民政局提供

新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫2名失聯者姓名，分別為郭富文、管永安，其中郭富文已由新莊區雙鳳里長潘素娥聯絡上，郭富文也在電話中承諾會主動向派出所報到。

新北市政府民政局表示，郭富文2月7日自金門小三通入境，填具地點為新莊區雙鳳路，但實地訪查時發現資料錯誤、家人也不知其去向，提供的電話也是空號，因連日找不到人，今天依法公布姓名。

潘素娥向中央社記者表示，郭富文20多年前就搬離雙鳳路，她先前曾多次連絡郭男，但他都沒有接電話。

潘素娥指出，郭男今天下午主動打給里幹事，雖不願透露確切位置，但承諾會去派出所報到；截至晚間7時許，警方及民政單位仍未接獲郭男消息。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 小三通
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／出關台商超滿意檢疫所 衛福部：不希望再度光臨

暨大包旅館供港澳生隔離 地點曝光遭居民抗議遷回校

防居家檢疫趴趴走 北市民政局成立稽查隊

太可惡！明明居家檢疫還到醫院裡趴趴走 重罰15萬元

相關新聞

要被派到大陸工作怎麼辦？ 苗栗縣府：暫僅能道德勸說雇主

大陸被列新冠肺炎疫情第三級警告等級，有勞工投訴苗栗縣政府勞動及青年發展處表示要被調派大陸廠工作，心驚驚不知怎麼辦？勞青處...

台中4居家檢疫者違規外出各被罰5萬元 有人說是去拜拜

為防範新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心針對具有中港澳旅遊史的返台民眾，實施居家檢疫14天。台中市政府近日卻發現有4...

智慧防疫！陳其邁：透過AI演算法 更快速找到好解方

政府積極防治新冠肺炎疫情，行政院副院長陳其邁今晚以「打造智慧防疫」為題在臉書發文表示，這兩天和台大副校長張上...

陳其邁：透過AI演算法 可加速找到新冠肺炎解方

行政院副院長陳其邁今（18）日表示，他近兩日與台大副校長張上淳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾開會，結合臨床與民間的能量，一...

新北失聯者郭富文稱「幹嘛報到」後又來電！電話承諾會報到

新北市2名應居家檢疫男子失聯，新北市民政局公布姓名請民眾協尋，分別是居住淡水區的「管永安」以及新莊區「郭富文」；今天下午新莊雙鳳里里長及里幹事分別與郭聯繫上，不料竟被他當場掛電話、拒出面，還嗆「我狀況很好，幹嘛報到」，警方目前將展開「刑案式追緝」，擴大追查到郭的行蹤。

白牌計程車司機群聚案 陳時中：社區是安全的

台灣首例新冠肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中今天說，職場接觸者58人居家隔離，採檢都陰性，疫...

影／出關台商超滿意檢疫所 衛福部：不希望再度光臨

首批自武漢包機回台的246名台商，今天清晨已全數離開隔離檢疫所，離去之前留下感謝卡、感謝影片。衛福部也對上述人員進行滿意...

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

全國首例感染新冠肺炎死亡的白牌計程車司機，昨天下午送往中部一所民間火葬場進行火化，由於事前彰化衛生局只說，「有一個傳染病...

防新冠肺炎再出招！非健保特約醫事機構 19日起也能查旅遊史

為更有效防堵新冠肺炎，健保署主動出招，建置旅遊史查詢網絡，明起即使是未與健保署簽約的診所或藥局，也可以透過身分證字號，了...

第2趟武漢包機 陳時中：隨時可出發靜待協商

首批武漢包機返台民眾解除隔離，下一趟包機時程引發關注；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，靜待雙方協商，醫療整備已...

新冠肺炎病患接觸60名醫護 衛福部曝3階段配套：最糟是關院

我國新冠肺炎確診案例累積22例，其中案19接觸到60名醫護，需居家隔離14天，引發各界對於醫護量能是否足夠的質疑，衛福部...

鑽石公主號台旅客下船 謝長廷：大家願配合回台隔離

新冠肺炎疫情擴散，在日本橫濱港外隔離的鑽石公主號，確診人數不斷增加，日本厚生勞動省宣布，自十九日起，鑽石公主號郵輪上的乘...

熱門新聞

影／台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

染疫身亡司機2親人確診新冠肺炎 台灣累計22例

獨／找到了！ 花女確認在新竹已送醫院隔離病房

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

整理包／新冠肺炎台灣確診22例已1死 看案例背景資料一覽表

全球疫情地圖／新加坡累計81人感染新冠肺炎！ 一表掌握各地疫情狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。