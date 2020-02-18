白牌計程車司機群聚案 陳時中：社區是安全的

台灣首例新冠肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中今天說，職場接觸者58人居家隔離，採檢都陰性，疫情可能不會外擴，「社區還是安全的」。

疫情指揮中心傍晚在記者會公布，針對台灣首例新冠肺炎死亡個案引發的中部家庭群聚事件，截至目前共掌握4名個案的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診（已分別於2月16日及17日公布），175人陰性，22人檢驗中。

指揮官陳時中在記者會表示，此家庭群聚中確診的外甥女婿的職場，有58人都居家隔離，且58人採檢都是陰性，從此觀察，「這一波可能不會往外擴散」。

至於白牌計程車司機的感染源，指揮中心鎖定一名從中國浙江返台的台商。陳時中說，目前已經採集該台商的血液，送到2研究單位，將釐清是否血液中有病毒的抗體，確認是否曾經染病。

但陳時中也說，不管源頭是什麼，因時間已經遠遠超過潛伏期，若出現有症狀的個案，在醫療系統也會被發現，大家可以安心。究竟是不是浙江台商，以整個社會防疫角度來看，已不重要。

陳時中也認為，此案已漸漸控制，僅剩零星個案還在檢驗中，「社區還是安全的」。