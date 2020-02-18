第2趟武漢包機 陳時中：隨時可出發靜待協商

首批武漢包機返台民眾解除隔離，下一趟包機時程引發關注；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，靜待雙方協商，醫療整備已完成，隨時可出發。

3日深夜搭包機返台台商及眷屬清晨結束14天隔離，陸續返家。

陳時中傍晚在指揮中心舉行的記者會表示，下一班要靜待雙方協商，目前醫療準備都已完成，隨時可出發。

陳時中日前曾表示，已提供121名亟需返台名單給中國，且整備醫護、中華航空股份有限公司班機，隨時可執行任務；不過，中國拖延、不合作，堅持以首趟包機形式執行，但這模式有很多爭議。中方堅持無法理解，高度遺憾。