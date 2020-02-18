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捐2百萬給衛福部！ 486先生貼單據：自己的國家自己救

聯合新聞網 / 綜合報導
知名網購達人486先生捐出200萬給衛福部。圖／取自<a href=486先生臉書" title="知名網購達人486先生捐出200萬給衛福部。圖／取自486先生臉書">
知名網購達人486先生捐出200萬給衛福部。圖／取自486先生臉書

新型冠狀肺炎（COVID-19）蔓延全球，疫情持續擴散，目前台灣確診已達22例，其中還有一例白牌車司機死亡。對此，知名網購達人486先生捐出200萬給衛福部，認為在國家有需要的時候必須挺身而出，並說「自己的國家自己救」。

中央流行疫情指揮中心每日皆會召開記者會說明台灣疫情狀況，並由衛福部長陳時中擔任指揮官，目前台灣確診人數達22例，其中1例死亡為中部60餘歲男性，其胞弟受感染外，母親、外甥女婿也確診，引發外界憂心。

對此，486先生今（18）日在臉書貼出一張匯款單據，表示他每天辛勤工作，為的就是在國家、社會、國人有需要的時候能挺身而出，因此他捐200萬元給衛生福利部疾病管制署，並註明捐款用於「新冠病毒防疫專用」。他提到「希望能給陳指揮官等人添些子彈」，鼓勵大家「面對中國瘟疫，希望國人同胞鎮定對待，大家一起加油來面對，再一次感謝全國所有醫護站在第一線，請大家務必注意自身安全與健康，敬禮」，他還認為「此時此刻，自己的國家自己救」。

貼文發出後，許多網友紛紛讚揚「謝謝為我國抗疫出力」、「謝謝486先生，在這種需要熱血你我的時候，捐出大愛助國，愛台灣不是用口號，是用行動支持！感恩」、「真是一個愛國之才，有夠大愛的」、「熱愛台灣企業家，有你真好」、「正港的愛台灣」。

新冠肺炎 COVID-19 486先生 捐款
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