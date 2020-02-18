首批武漢包機回台者解除隔離 台商：回家真好

因新冠肺炎疫情，首批包機回台246名在檢疫所的台商今天解除隔離，其中在中區檢疫場所的69人今天分乘3輛遊覽車「出關」，他們直呼「回家真好」，並對政府協助返台表達感謝。

中央流行疫情指揮中心昨天召開記者會，首批包機回台的247名台商，除了1人確診還在治療中，其餘的246人集中檢疫場所密切健康監測，都在18日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

其中集中在中區檢疫場所的69人，今天上午6時10分，陸續分乘3輛遊覽車，在警方偵防車的引導下，統一送往台中朝馬轉運站與高鐵台中站，後續由家人載回或是搭乘交通工具接駁各自返家。

其中在科技廠工作的55歲周姓工程師，一下遊覽車便直呼「回家真好」，他說，平時在中國武漢工作，原先預計3月7日才能返台，與同公司11人幸運搭上首批包機返台，在集中檢疫場所14天感覺生活很不錯，並強調飲食沒有不佳的問題，雖然都只能隔離在房間內，但很感謝政府協助將他們接回。

周姓工程師說，得知包機回台的同一班機中有確診案例相當震驚，但也肯定政府做足防疫措施，希望政府能協助其他滯留在中國的民眾返台，台灣就是他們的家，讓大家都能平安回家。

另名68歲卓姓台商表示，政府做得相當好，這14天生活相當滿意，「吃得好、住得好、服務也好」，大家隔離都相當配合，中國疫情爆發後他相當緊張，當時報名返台，還好有搭上首批包機，希望其他台人也能返台，疫情雖然影響生意，但生命安全最重要。

此外，曾姓男子與中國籍配偶去年12月前往中國武漢探親，疫情爆發後滯留在當地，也搭上首批包機回台，曾男說，武漢封城都不能外出，3天才能外出採買1次，且還必須向當地主管機關登記，路上沒有車也沒有人，搭上包機回台時，機場也只有他們一架飛機。

曾男的妻子也大讚台灣政府防疫措施，媒體詢問她是否擔心在中國的家人，她則強調家人都很健康，其他不願回應。