白牌運將和家人發病僅隔1天 專家：少數例外

中央社 / 台北17日電

昨天確診武漢肺炎死亡的白牌運將和家人發病日期僅相差1天，是否代表有其他感染源。感染症權威張上淳表示，潛伏期僅適用多數個案，但不是100%，偶爾還是會有少數例外。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，昨天確診武漢肺炎的白牌運將的媽媽、外甥女婿今天也確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染。

值得注意的是，白牌運將1月27日才出現咳嗽症狀，他的2名確診家人中，有人1月28日就出現發燒、咳嗽症狀，發病日僅相隔1天，令人好奇是否有其他感染源。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、感染症權威張上淳表示，14天的疾病潛伏期天數適用絕大多數個案，但偶爾也會碰到少數例外，例如接觸到的病毒量很多，就可能比較快發病，畢竟生物有其多樣性，沒有人能保證感染後幾天後就一定會發病，過去也曾出現1例接觸時間僅1天左右就發病的情形。

此外，白牌運將至今已有3名家人確診武漢肺炎，是否代表已經出現社區感染。

指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中表示，目前已掌握1名浙江返台台商，可能因感染時間過久已驗不到病毒，將進一步檢驗抗體，但該台商有自主健康管理，因此目前定調為零星社區內感。

至於各界爭論不斷的社區感染，張上淳也解釋，凡是在國土以外的地方生病後回國或疾病潛伏期期間回國後發病，感染地點在國外，都屬於境外移入個案；在國境內感染發病屬於本土個案，像是白牌運將沒有旅遊史無疑就是本土個案。

張上淳說，本土個案又可進一步分為醫院內外感染、人口密集機構的群聚感染、家人間的家庭內感染，而其他社區內的則稱之為「社區感染」；社區感染只代表個案在特定地點感染，並不是該社區有很多感染源或已造成大規模傳播。

他指出，若一個地區裡不論同社區、不同社區都已出現感染個案，就要擔心已經出現大規模流行，這時才會對多人造成威脅，這是目前關注重點，而不是執著運將是否為社區感染個案，大家應該把觀念釐清。

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