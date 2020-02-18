防疫避免院內感染 減少醫病接觸頻率

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
去年9月在武漢才舉行兩岸港澳肺病論壇，今已淪為重度疫區，高國晉回顧不勝感嘆。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
去年9月在武漢才舉行兩岸港澳肺病論壇，今已淪為重度疫區，高國晉回顧不勝感嘆。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

院內感染人人怕，怎麼防？長庚醫院呼吸治療科醫療總召集人高國晉指出，醫生可簡化醫囑，讓病患能夠自行服藥，並儘量減少醫護及清潔人員進出病房的次數。也可使用PICO導針做多次抽血，就不用每次打針，增加護理師感染風險，並可參考WHO提供的臨床處置指引，方便醫護工作。

高國晉在新冠肺炎臨床研討會上說，WHO近日發布對COVID-19感染者的臨床處置指引，包括：1.對呼吸窘迫、低血氧症或休克的患者立即給予氧氣治療，所有診療區域均應配備脈搏血氧儀等供氧設備。2.若無休克症狀則採取保守性輸液治療。3.勿常規給予全身性皮質類固醇。4.應避免使用噴霧器等氣霧式治療。

高國晉表示，在ARDS患者處理上，氣管內插管應由經過訓練且經驗豐富的人員進行，並應採取注意相關感染管制及防護措施，避免病毒經由空氣傳播。特別是幼兒、肥胖或懷孕患者，在插管過程中血氧飽和度可能迅速下降，在使用帶儲氧袋的面罩、袋閥面罩、HFNO或NIV時，可先用100%FiO2預充5分鐘，經氣道評估後如果沒有插管困難跡象，快速引導式插管是合適的。

高國晉表示，SARS當年全球死亡率平均10%，以台灣來講還蠻高的是20%，中國大陸跟香港是6.6%跟17%。中國SARS案例數最多是北京（2,434）跟廣東（1,514），而當前新冠肺炎疫情嚴重的湖北省跟浙江省，當年SARS的病例都只有個位數。新加坡當年SARS死亡率13.9%，菲律賓14.3%，泰國22.2%。

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